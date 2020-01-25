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Робить ще гірше: Супрун розвіяла міфи про популярну мазь

STYLERЖиття    25.01.2020 - 19:03
Робить ще гірше: Супрун розвіяла міфи про популярну мазь
Супрун розвіяла міфи про популярну мазь

Супрун також поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун розповіла про небезпеку оксолінової мазі, яка відноситься до противірусних засобів для зовнішнього застосування. Про це екс-чиновниця повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами експерта, це дуже поширений метод профілактики, проте наукового обгрунтування він не має, а його застосування ніколи не допомагало ні дітям, ні дорослим.

"Потрапляючи в ніс, така мазь просто блокує ніздрю та утруднює дихання. Якщо це дитина, яка має відносно меншу ніздрю, дихання блокується ще більше, вона відчуває себе некомфортно, починає лізти руками до носа - що в свою чергу тільки провокує занос інфекції в організм", - пише Супрун.

Щоб не погіршити ситуацію, експерт рекомендує попередити хворобу, замість того, щоб лікувати. А ось щоб не захворіти на ГРВІ, необхідно:

  • Вакцинуватися від грипу, особливо людям, які мають хронічні хвороби, дітям і вагітним.
  • Збалансовано харчуватися.
  • Пити достатню кількість рідини.
  • Провітрювати і зволожувати приміщення.
  • Займатися спортом і бути фізично активним.
  • Позбутися звички торкатися носа руками в громадському транспорті.
  • При чханні закривати обличчя вигином ліктя або серветкою, а не долонями.
  • Мити руки водою і милом або використовувати антисептик для рук.
  • Подбати про достатню кількість сну.

"Ми всі переживаємо за себе і близьких, тому хочемо захиститися наскільки це можливо. І при цьому дуже важливо користуватися тільки методами, які пройшли перевірку наукою. Вирішуючи як найбільш ефективно запобігти хворобі, зверніться за консультацією до професійного лікаря", - підсумувала Супрун.

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