Найшкідливіші продукти даремно називають небезпечними: медики збентежили порадою

Найшкідливіші продукти не такі небезпечні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Найшкідливіші продукти виявилися не такими шкідливими

Найшкідливіші продукти насправді не такі "страшні", як прийнято думати. Медики склали перелік з продуктів, яким помилково приписують руйнівні для людського організму властивості. Які продукти можна сміливо вживати, і за яких умов вони стають небезпечними - в матеріалі Styler.

Макарони

Макарони називають мало не головним ворогом стрункої фігури. Але якщо вживати вироби з твердих сортів пшениці, гречки або полби, то нічого страшного не станеться. Крім клітковини, такі макарони містять вітаміни групи В, калій, магній, фосфор, цинк. Ідеальною приправою до такої страви стануть трави, а нежирне м'ясо або овочі - відмінним доповненням.

Сало

Жир, безумовно, небезпечний, але не всякий. В салі крім насичених жирів містяться корисні ненасичені, такі як омега-3. Вони знижують рівень холестерину в крові, подовжують здоров'я судин і серця, сприяють нормалізації гормонального фону, пригнічують запальні процеси в тканинах і так далі. Холестерину в салі не так вже багато, але зловживати ним не варто - достатньо 30-50 грамів на день.

Бекон

Продукт багатий білком, а ненасичених жирів у ньому навіть менше, ніж у дієтичній яловичині. Зате в беконі є холін, який сприятливо впливає на роботу мозку. Його можна споживати навіть у дуже похилому віці, але міру все ж варто знати.

Шашлик

Якщо запекти шашлик в духовці при не дуже високій температурі, вийде смачне і корисне блюдо. А ось приготована на відкритому вогні до хрусткої скоринки страва справді таїть шкоду. Оскільки при такому готуванні білки і жири в м'ясі стають канцерогенними.

Шаурма

Цю страву зараховують до ворога номер один - фастфуду. Не варто купувати шаурму в кіосках, не знаючи з чого і як вона приготована. А ось вдома можна порадувати себе і близьких зробленою самостійно стравою з нежирного м'яса, птиці. А заправку зробити з натуральних компонентів, наприклад, з соусу на основі йогурту з рослинними спеціями.

Попкорн

Шкідливість "повітряної кукурудзи" незаслужено роздута. Самі по собі зерна дуже навіть корисні завдяки корисним антиоксидантам. А ось сіль, цукор і олія, що міститься в готовій страві, дійсно шкодить здоров'ю. Якщо приготувати попкорн вдома в спеціальному апараті, він перестане бути небезпечним.

Кетчуп

Кетчуп вважають шкідливим, оскільки його додають як приправу у фастфуд, до того ж він часто є досить гострим, що не дуже добре при проблемах з ШКТ. Але ж його готують з помідорів, що містять ефективний антиоксидант - лікопен. Деякі дослідження показали, що вживання соусу зменшує ризик серцево-судинних хвороб.

Кава

Багато людей відмовляються від напою, вважаючи, що він погано впливає на серце і судини через збуджуючі властивості. Але дослідники говорять зворотне - кава не призводить до серцево-судинних проблем, крім того, знижує рівень цукру в організмі. Медики рекомендують готувати каву з перемелених зерен або готового меленого порошку, а не заварювати швидкорозчинну каву. Крім того, рекомендується вживати не більше 1-2 чашок в день.

Пиво

Незважаючи на те, що пиво - алкоголь, і може "виростити" пивний живіт, воно містить хміль з рослинними антиоксидантами. Але це не означає, що потрібно випивати 6-8 склянок за вечір, це загрожує алкогольною інтоксикацією і проблемами з нирками. До того ж, пиво не варто закушувати вже точно шкідливими сухариками та чіпсами.