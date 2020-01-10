ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Щільно поїсти на ніч і погарнішати: Супрун розкрила секрет молодості

STYLERЖиття    10.01.2020 - 21:53
Щільно поїсти на ніч і погарнішати: Супрун розкрила секрет молодості
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про дієвий способ збереження молодості і краси

Уляна Супрун розповіла, як довше зберегти здоровий і молодий зовнішній вигляд, не вдаючись до сучасних дорогих методів, як то уколів з гіалуроновою кислотою або ж "крапельниць краси". Про це медик розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Для того, щоб кожен день мати красивий і доглянутий вигляд, не обов'язково витрачати час і гроші на салони краси. Але і вважати, що щільно поївши і пропустивши тренування, можна прокинутися посвіжілою, також не варто. І навіть омолоджуючий крем з реклами тут не допоможе.

Українки часто, ігноруючи здоровий спосіб життя, покладаються на чарівні уколи і крапельниці, але їх ефективність Уляна Супрун ставить під сумнів.

Ін'єкції гіалуронової кислоти

За словами Супрун, більшість досліджень щодо ефективності ін'єкцій "гіалуронкою" проводили самі ж виробники косметологічних компаній, тому повністю довіряти їм складно.

"Безпека цього методу не доведена", - пише Супрун.

"Крапельниці краси"

Щодо крапельниць краси (прокапування вітамінами) також складно говорити про дієвість - ніяких наукових досліджень користі та безпеки такого методу немає.

"Таке внутрішньовенне введення вітамінів потрібно лише в рідкісних випадках, - наприклад, у разі серйозних проблем з кишківником", - впевнена медик.

При цьому позитивний ефект таких крапельниць проявляється швидше завдяки тому, що під час процедури людина відпочиває.

Як правильно зберегти молодість

Уляна Супрун рекомендує довіряти дійсно перевіреним методам:

  • здоровому раціону,
  • повноцінному сну,
  • регулярним заняттям спортом,
  • захисту шкіри від ультрафіолетового випромінювання.

"Косметика теж працює, але тільки в комплексі. І питання ціни або методів "доставки" засобів до організму тут не грає вирішальної ролі", - впевнена експерт.

Кілька порад краси від Уляни Супрун:

  • правильно підбирайте косметику для красивої шкіри,
  • уникайте ультрафіолетового випромінювання, яке є каталізатором старіння шкіри,
  • користуйтеся кремами, що містять ультрафіолетові фільтри (SPF-захист),
  • зверніть увагу на склад крему (там повинні бути ретиноїди - група вітамінів А, токоферол - форма вітаміну E, вітаміни С і В3, ультрафіолетові фільтри).

Важливо: ретиноїди в косметиці і харчових добавках протипоказані вагітним і жінкам, які планують дитину, а високий вміст вітаміну "А" може призвести до пороків розвитку.

"Який би метод догляду ви не вибрали, пам'ятайте, що регулярно стежити за здоров'ям всього організму - найкраща інвестиція як у красу, так і в довге життя", - резюмувала Супрун.

Порушення зору та сліпота: Супрун поділилася важливими рекомендаціями Отруєння в школах: українцям пояснили, як мінімізувати ризики
Новини України Уляна Супрун
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся