Супрун розповіла про небезпеку ртутного градусника: порушення роботи мозку

Уляна Супрун дала поради, як правильно самостійно зібрати ртуть з розбитого градусника
Уляна Супрун розповіла про те, наскільки небезпечний розбитий ртутний градусник і чи варто негайно викликати рятувальників у випадку подібної НП. Про це екс-міністр написала на своїй сторінці в Facebook.
За словами медика, ртуть дуже токсична і зустрічається вона не тільки в термометрах, але і в харчових продуктах, зокрема - в морепродуктах. Але в маленьких дозах "рідкий метал" не представляє загрози.
При серйозному отруєнні людина відчуває сильні симптоми: виснаження, тривожність, роздратування, головний біль і підвищення температури. У тілі може бути тремор, м'язова слабкість і порушена координація, а також проблеми із зором, слухом і мовою.
Особливу небезпеку ртуть являє для вагітних, підлітків і дітей. Отруєння загрожує серйозними неврологічними наслідками - порушенням роботи мозку, і навіть інвалідністю.
Якщо ви розбили термометр, і всі кульки знаходяться у вільному доступі, ртуть можна прибрати самостійно.
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Якщо ви бачите ртутний термометр, але кульок ртуті поруч не бачите, чи вона знаходиться у важкодоступних місцях, то краще викликати рятувальників. Вони зможуть не лише оглянути приміщення, але і виміряти рівень ртутних випарів. При необхідності фахівці проведуть демеркуризацію приміщення - очистять його від токсичної ртуті.
"Самостійно очистити приміщення можливо, але не бажано, адже ртуть при сприятливих для цього умовах починає випаровуватися відразу, а симптоми отруєння ви помітите вперше лише через 8-24 годин після вдихання випарів", - пише екс-чиновник.
Наостанок, Уляна Супрун порекомендувала замінити ртутний термометр електронним - похибку він дає некритичну, а здоров'я - дорожче.