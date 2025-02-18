Сумская сказала, как решение дочери жить в РФ повлияло на ее карьеру в Украине

По словам Сумской, она почувствовала изменения в отношении к себе в кинематографической сфере.

"Недавно я общалась с коллегой, очень известный наш актер, и мы обсуждали, почему меня сегодня приглашают в кино не так часто, как раньше. Мне этот актер говорит: "Я услышал от одного из кастинг-директоров такую фразу, что пока Ольга Сумская не объяснит свое отношение к этой ситуации с дочкой, пока Ольга Сумская не выскажется по этому поводу, ее никто не будет приглашать на кастинг". Просто побуждают. Как я, как мать, должна относиться к этому позору, к этим людям, которые что-то мне предлагают?", - пояснила актриса. Ольга Сумская с Антониной Паперной (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга подчеркнула, что ее дочь не имеет возможности выбирать, поскольку уже более 13 лет живет в России, там создала семью и воспитывает детей.

В то же время Сумская поддерживает связь с Антониной Паперной, однако та никоим образом не высказывается относительно войны в Украине.

"Не знаешь, какие комментарии она получает. Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, она замужняя женщина, у нее двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери - осознавать это и быть беспомощной. Это как между двух огней. Потому что я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить", - отметила артистка.

Впрочем, Сумская не намерена оправдываться за то, что переживает из-за критики в адрес своей дочери.

"Я же не оправдываюсь, Боже упаси. Я несу этот крест. Я не имею права (оправдываться. - Ред.), потому что те скорбящие судьбы человеческие, самые трагические в мире сегодня... Потому что это ужас продолжается, и мы не знаем, что будет дальше, и когда и как это закончится", - подытожила она.

Напомним, что Антонина Паперная, несмотря на полномасштабную войну в Украине, продолжает жить в России. Там она живет вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем, который внесен в базу сайта "Миротворец" из-за незаконного посещения Крыма, и двумя детьми. Антонина Паперная с мужем (фото: instagram.com/tony__pepper)

Паперная никак не комментирует происходящее на ее родине, продолжает работать в российском кинематографе.