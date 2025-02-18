"МастерШеф" возвращается: дата выхода нового сезона и яркие фото со съемок

Уже совсем скоро на канале СТБ стартует 15 сезон шоу "МастерШеф" . На этот раз создатели проекта обещают настоящую перезагрузку и уверяют, что новый сезон станет особой страницей в истории.

Что известно о 15 сезоне "МастерШеф"

15 сезон кулинарного шоу стартует 1 марта в 19:00 на СТБ и будет выходить каждую субботу.

Ведущими "МастерШеф" станут звездные Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Они уверяют, что новый сезон будет полон сюрпризов как для участников, так и для зрителей. Ведущие "МастерШеф" (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Каждый раз, когда мы становимся перед камерами, я понимаю: это реалити именно о вере в себя, о борьбе, о мечтах, которые кажутся недостижимыми... Пока ты не сделаешь первый шаг. Но знаете что? Сильные духом не сдаются. Они растут. Они побеждают. И я уже вижу, что впереди - что-то невероятное. Поэтому готовьтесь: будет мощно, эмоционально и вкусно", - уверяет Эктор. Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Заметим, что этот сезон стал настоящим испытанием для всей команды проекта. Из-за коварных вражеских атак РФ, съемочный павильон подвергся разрушениям, и съемки пришлось перенести на новую локацию.

Однако, как уверяют судьи, несокрушимый дух "МастерШеф" остался неизменным, а новые обстоятельства открыли еще больше возможностей для создания захватывающих и непредсказуемых моментов.

На фотографиях, которые судьи опубликовали в соцсетях, они позируют в новом павильоне во время съемок, с одной из гостей проекта - украинской фехтовальщицей и олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан, а также на выездном конкурсе под открытым небом - в парке Тараса Шевченко. Судьи "МастерШеф" показали, как проходили съемки нового сезона (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)