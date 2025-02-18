Сумська сказала, як рішення доньки жити в РФ вплинуло на її кар’єру в Україні

Українська акторка Ольга Сумська вперше розповіла, як вибір доньки Антоніни Паперної жити і будувати кар’єру в Росії вплинув на її кар'єру в Україні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для YouTube-проєкту "Смачно та Душевно з Разміком".
За словами Сумської, вона відчула зміни у ставленні до себе в кінематографічній сфері.
"Нещодавно я спілкувалася з колегою, дуже відомий наш актор, і ми обговорювали, чому мене сьогодні запрошують в кіно не так часто, як раніше. Мені цей актор каже: "Я почув від одного з кастинг-директорів таку фразу, що поки Ольга Сумська не пояснить своє ставлення до цієї ситуації з донькою, поки Ольга Сумська не висловиться з цього приводу, її ніхто не буде запрошувати на кастинг". Просто спонукають. Як я, як мати, маю ставитись до цієї ганьби, до цих людей, які щось мені пропонують?", - пояснила акторка.
Ольга підкреслила, що її донька не має можливості обирати, оскільки вже понад 13 років живе в Росії, там створила сім’ю та виховує дітей.
Водночас Сумська підтримує зв’язок з Антоніною Паперною, однак та жодним чином не висловлюється щодо війни в Україні.
"Не знаєш, які коментарі вона отримує. Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері - усвідомлювати це і бути безпорадною. Це як між двох вогнів. Тому що я не можу ні повпливати, ні зарадити, тільки любити", - зазначила артистка.
Втім, Сумська не має наміру виправдовуватися за те, що переживає через критику на адресу своєї доньки.
"Я ж не виправдовуюсь, Боже борони. Я несу цей хрест. Я не маю права (виправдовуватися. - Ред.), тому що ті згорьовані долі людські, найтрагічніші у світі сьогодні... Тому що це страхіття триває, і ми не знаємо, що буде далі, і коли і як це закінчиться", - підсумувала вона.
Нагадаємо, що Антоніна Паперна, попри повномасштабну війну в Україні, продовжує жити в Росії. Там вона мешкає разом із чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, який внесений до бази сайту "Миротворець" через незаконне відвідування Криму, та двома дітьми.
Паперна ніяк не коментує те, що відбувається на її батьківщині, продовжує працювати в російському кінематографі.
До слова, раніше Сумська здивувала рідкісним фото з сестрою.
Також донька Ольги спростувала чутки про сексуальне насильство та зробила відверту заяву.