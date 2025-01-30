Сумская удивила редким фото с сестрой, с которой у нее непростые отношения

Ольга Сумская показала фото с сестрой

На снимке можно увидеть еще совсем юных девушек. В подписи к кадру актриса отметила, что нашла кадр в сундуке их мамы. Больше никаких других подробностей относительно того, когда именно была сделана фотография и сколько им там лет, Сумская-младшая рассказывать не стала.

Ольга Сумская с сестрой Натальей (фото: instagram.com/olgasumska)

Реакция сети

Коллеги и поклонники активно отреагировали на такой контент от звезды фильмов и сериалов. Вот некоторые их комментарии:

"Какие вы красивые!"

"Невероятные красавицы"

"Эталоны женской красоты! Обожаю этих актрис!"

"Красавицы и талантливые сестрички!"

"Это так мило, это самое родное! Будьте счастливы!"

"Вы - девушки невероятной красоты! Желаю, чтобы у вас все было хорошо!"

"Вы и ваша сестра невероятно красивы!"

"Какие же красавицы, невероятные!"

"Видно, Оля, что вы по сестре скучаете и, видимо, таки хотели бы снова общаться"

"Обе по-настоящему красивые!"

Ольга Сумская с сестрой Натальей (фото: instagram.com/olgasumska)

Почему у Ольги Сумской непростые отношения с сестрой

Знаменитость не скрывает этой ситуации. В своих прошлых интервью и комментариях актриса отмечала, что ей пока не удалось наладить отношения с родным человеком. Известно, что еще до начала полномасштабной российско-украинской войны Сумские и так общались редко, а с прошлого года их контакты практически прекратились.

Причина - дочь Ольги, Антонина Паперная, которая живет в РФ и молчит о российской агрессии в Украине. Это вызвало критику не только со стороны поклонников, но и в ее семье.

Когда в прошлом журналистка интересовалась, возможно ли их примирение, Ольга говорила о том, что готова делать шаги навстречу, однако ждет такой же взаимности и со стороны старшей сестры.

"Я жду от нее этого звонка и если он прозвучит, то я буду счастлива. Я периодически ей звоню. Во сне я вижу нашу встречу, и часто", - делилась она.

Звезда также рассказывала, что во время одного из публичных мероприятий Наталья даже не подошла к ней, чтобы поздороваться, и этот жест изрядно ее обидел.

"Все здороваются, сестра не поворачивает голову, и это все видят. Можно хотя бы кивнуть или что. Как можно это воспринимать? Это больно! Я готова общаться, я люблю ее, как и раньше. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама", - говорила также Сумская-младшая.

Напомним, Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Она на 10 лет старше своей сестры.

Сумская-старшая замужем за актером Анатолием Хостикоевым, в браке с которым родила дочь Дарью и сына Вячеслава. Последний, как известно, также критикует двоюродную сестру Антонину из-за ее позиции относительно российской агрессии в Украине.

Наталья Сумская (фото: instagram.com/sumskanataliia)

Сама же Сумская-младшая говорила о том, что Антонина имеет ряд причин, почему не может покинуть страну-агрессор. В частности, там у нее муж и дети.