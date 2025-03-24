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С сумкой за 150 тысяч. Жена Усика "выгуляла" в Испании трендовый образ

Понедельник 24 марта 2025 07:14
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С сумкой за 150 тысяч. Жена Усика "выгуляла" в Испании трендовый образ Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Полина Иваненко

Жена боксера Александра Усика показалась в Испании, где она "выгуляла" модный образ с сумкой и обувью от Dior. Екатерина стильно объединила вещи и собрала немало комментариев.

Сколько стоит "лук" жены Усика, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Екатерина Усик показала новый "лук"

Боксер и его избранница на днях отправились за границу. В Испании Екатерина показалась со своей мамой, на которую немного похожа.
С сумкой за 150 тысяч. Жена Усика &quot;выгуляла&quot; в Испании трендовый образМама Екатерины Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для прогулки избранница чемпиона выбрала темно-синий пиджак, стильные джинсы и черную базовую черную футболку. Главная "изюминка" - аксессуары и обувь.

Екатерина обула черные балетки от Dior. Они из новой коллекции и уже стали трендовыми, ведь другие бренды также выпускают аналогичные модели. Впрочем, узнать Dior очень легко - по характерным ремешкам на ноге, серебристой фурнитуре и надписи.
С сумкой за 150 тысяч. Жена Усика &quot;выгуляла&quot; в Испании трендовый образЖена Усика блеснула стильным "луком" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стоимость таких балеток - 1090 евро. В гривнах это примерно 49 тысяч гривен.
С сумкой за 150 тысяч. Жена Усика &quot;выгуляла&quot; в Испании трендовый образСколько стоят балетки жены Усика (скриншот)

Но это не самая дорогая вещь на жене Усика. Просто стоит обратить внимание на ее сумочку - тоже от Dior.

У черной сумочки из "фирменный" дизайн бренда - на ней можно увидеть брелок с буквами. Такой аксессуар не выходит из трендов и уверенно держится в вишлистах многих модниц.
С сумкой за 150 тысяч. Жена Усика &quot;выгуляла&quot; в Испании трендовый образЖена Усика "выгуляла" брендовый образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стоимость сумки Dior - 3200 евро. В гривнах это почти 150 тысяч. Стоит учесть, что "ценник", который указан на официальном сайте бренда, может быть выше в реальной жизни (если покупать сумочку через байеров и перекупщиков).
С сумкой за 150 тысяч. Жена Усика &quot;выгуляла&quot; в Испании трендовый образСумка как у Екатерины Усик (скриншот)

Также на любимой боксера можно заметить украшения. Крестик и браслеты эффектно выглядят и тоже могут немало стоить.

Кстати, эта сумочка - не единственная Dior в коллекции Екатерины. Когда боксер дрался с Фьюри, она поддерживала любимого в наряде, который дополнила другой моделью брендового аксессуара. Тогда весь "лук" жены Усика оценили примерно в 5,2 миллиона гривен.
Чорний смокінг і сумка Dior: у мережі порахували вартість луку дружини Усика на його поєдинку проти Ф’юрі
Екатерина Усик в ОАЭ (скриншот)

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При создании материала были использованы источники: сайт Dior, Instagram жена Усика.

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