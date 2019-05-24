Сухих місць не буде: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Погода в Україні 25 травня (pixabay.com)

Погода в Україні в суботу налякає жителів всієї країни

Погода в Україні у суботу, 25 травня, очікується несприятлива практично у всіх областях. Дощі з грозами пройдуть у всіх регіонах країни. Однак температура повітря буде високою.

Погода на сході України буде дощова. Місцями можливі зливи, грози і навіть град. Температура повітря вночі від +14 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +22 +24 градусів, місцями навіть до +25 градусів.

В південних областях пройдуть невеликі короткочасні грози. Нічна температура повітря складе +14 +16 градусів, вдень очікується від +22 до +24 градусів. У Криму пройде гроза, вночі +14 +16 градусів, вдень +22 +24 градуси.

На півночі невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі температура повітря складе +14 +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +22 +24 градуси.

У західних областях пройдуть дощі і грози, місцями можливий град і шквальний вітер. Уночі буде прохолодно, від +9 до +12 градусів. Вдень повітря прогріється до +19 +21 градусів, місцями до +23 градусів.

В центральній частині України протягом дня пройдуть дощі з грозами. Вночі +13 +15 градусів, вдень очікується від +21 до +24 градусів.

У Києві 25 травня очікується гроза і невеликі локальні дощі. Вночі від +14 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +22 +24 градусів.

Погода в Україні 25 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко попередила українців, що ці вихідні доведеться провести вдома через погоду.

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