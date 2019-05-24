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Погода змусить провести вихідні вдома: кого чекають град і злива

STYLERЖиття    24.05.2019 - 11:43
Погода змусить провести вихідні вдома: кого чекають град і злива
Ілюстративне фото (pixabay)

На вихідних з погодою пощастить далеко не всім

Погода в Україні на вихідних 25-26 травня буде не найсприятливішою, хоча температура обіцяє бути стабільною. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в соцмережі Facebook.

Протягом дня 25 травня очікується +20 +26 градусів, на Заході +16 +22 градуси. Дощі з грозами залишаються пріоритетними. Під час гроз ймовірний град. Прояснення очікуються в неділю, 26 травня.

У Києві 25 травня очікуються дощі, грози, поривчастий вітер, можливий град. 26 травня прогнозується невеликий дощ з грозою. Температура повітря в столиці буде досягати +23 +25 градусів.

Ð¡Ð2ÑÑ'Ð»ÐÐ½Ð° Ð2ÑÐ ÐÐ°Ñ'Ð°Ð»ÐºÐ ÐÑÐÐµÐ½ÐºÐ¾.Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Кращий добовий період на ці два дні у столиці - ранній ранок в неділю: сонце, ясне небо, свіжість і квітуча краса", - розповіла Діденко.

Також експерт нагадала, що варто підготувати парасольки, а в разі вилазки на природу - подумати про запобіжні заходи. Крім того, синоптик попереджає про те, що атмосферний тиск буде стрибати, а тому варто запастися таблетками.

Нагадаємо, що ураган зі смерчем, який пронісся країною, вдалося зафіксувати на відео жителям України з різних областей.

Раніше повідомлялося, що по селу у Чернівецькій області пронісся потужний смерч, який виривав дерева з корінням. Очевидці зняли на відео унікальне природне явище.

Нагадаємо, ми писали, що Кам'янське Дніпропетровської області сильно постраждало від зливи. Вулиці міста перетворилися на річки - автомобілі фари були занурені у воду.

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