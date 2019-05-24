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Сухих мест не будет: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 20:13
Сухих мест не будет: синоптики сделали важное предупреждение о погоде
Погода в Украине 25 мая (pixabay.com)

Погода в Украине в субботу напугает жителей всей страны

Погода в Украине в субботу, 25 мая, ожидается неблагоприятная практически во всех областях. Дожди с грозами пройдут во всех регионах страны. Однако температура воздуха будет высокой.

Погода на востоке Украины будет дождливая. Местами возможны ливни, грозы и даже град. Температура воздуха ночью от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +22 +24 градусов, местами даже до +25 градусов.

В южных областях пройдут небольшие кратковременные грозы. Ночная температура воздуха составит +14 +16 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +14 +16 градусов, днем +22 +24 градуса.

На севере небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью температура воздуха составит +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут +22 +24 градуса.

В западных областях также пройдут дожди и грозы, местами возможен град и шквальный ветер. Ночью будет прохладно, от +9 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +19 +21 градусов, местами до +23 градусов.

В центральной части Украины в течении дня пройдут дожди с грозами. Ночью +13 +15 градусов, днем ожидается от +21 до +24 градусов.

В Киеве 25 мая ожидается гроза и небольшие локальные дожди. Ночью от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +22 +24 градусов.

Сухих мест не будет: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

Погода в Украине 25 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев, что эти выходные придется провести дома из-за погоды.

А также рассказывали о том, что жуткое наводнение на Закарпатье показали с высоты птичьего полета.

Завтра по всей Украине ожидаются дожди с грозами Переждите в безопасном месте: синоптик сделала предупреждение о погоде
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