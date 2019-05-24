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В Києві 24-25 травня очікуються грози

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 15:05
В Києві 24-25 травня очікуються грози
Ілюстративне фото (УНІАН)

24 травня у другій половині дня в столиці очікується гроза, а 25 травня - грози та шквальний вітер

Погода в Києві: сьогодні у другій половині дня очікується гроза, а завтра, 25 травня, прогнозуються грози протягом дня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Також в суботу вдень можливі шквали вітру до 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поведінки під час грози.

На природі слід:

  • спуститися в долину;
  • відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
  • відійти подалі від водойм;
  • на відкритій місцевості сховатися в ямку (рів), а групі людей слід розташуватися в поодинці;
  • зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе;
  • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе)
  • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах

Під час грози не можна:

  • ховатися під високими деревами;
  • сидіти на галявинах;
  • ховатися під скелями;
  • йти по відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою;
  • купатися.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. негайно інформувати екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що протягом суботи і неділі, 25 і 26 травня, очікується дощова погода по всій території країни, температура повітря становитиме до +26.

У Києві 25 травня дощі, грози, при грозах - поривчастий вітер, вірогідний локально град. У неділю, 26 травня, місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря в столиці +23 - +25 градусів.

Синоптик прогнозує на вихідні дощову погоду Підтоплення на заході України: зруйновано міст та будинки, зникла дитина
Новини України Гідрометцентр
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