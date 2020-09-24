Дружина Медведчука стала власницею будівельної фірми в Москві, - "Схеми"

Фото: Віктор Медведчук (zagittya.com.ua)

Дружина нардепа і ліДераа партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко стала володаркою будівельної фірми в Москві.

Про це повідомляється в матеріалі журналістів програми "Схеми".

За даними реєстру юридичних осіб Росії, 11 вересня компанія "Юг Енерго", яка контролюється Оксаною Марченко, стала одноосібним власником компанії "НЗНП Інжиніринг", яка зареєстрована в Москві 1 квітня цього року. Основним напрямком роботи фірми вказана "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника".

У серпні 2020 року ця фірма стала членом "Асоціації проектувальників Південного округу". В цей округ входить Ростовська область, в якій знаходиться завод, що належить Марченко.

Частина назви будівельної фірми "НЗНП" співзвучне з назвами інших структур, що належать родині Медведчука, і займаються видобутком і переробкою нафтопродуктів - "НЗНП Трейд", ТД "НЗНП", "Югтранс-НЗНП".

Медведчук в 2018 році розповідав, що формально бізнесом в Росії володіє його дружина, щоб обійти американські санкції відносно нього. Управлінням займається сам політик.

Раніше журналісти "Схем" розповідали, що нафтопереробні компанії сімейства постачають нафтопродукти в Крим, а також у США через швейцарську фірму-посередника. При тому, що США заборонила експорт нафто-і газопродуктів з Росії.

Також у вересні журналісти Bihus.info виявили у Медведчука землю і нерухомість в Болгарії на суму 19 мільйонів євро.