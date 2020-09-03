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Завод дружини Медведчука постачає дизпаливо в Крим, - "Схеми"

Київ, Четвер 03 вересня 2020 22:39
Завод дружини Медведчука постачає дизпаливо в Крим, - "Схеми"
Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російський Новошахтинський завод нафтопродуктів, який контролює дружина народного депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко, постачає продукцію в окупований Крим. Газойль постачають через російські компанії-дилери.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Російські компанії "ЮЛК-Альянс", "Стройпроминвест" і ТК "Югдизель" підтвердили, що реалізують продукцію Новошахтинського заводу нафтопродуктів, в тому числі в окупований Крим. Паливо доставляють на півострів бензовозами.

Про те, що Марченко контролює більшу частку розташованого у Ростовській області підприємства, зазначено у декларації Медведчука. Сам політик відмовився відповідати на питання журналістів про бізнес його родини.

Крім того, журналісти з'ясували, що нафтопродукти з цього ж заводу постачають танкерами у Сполучені Штати, де Медведчук з 2014 року перебуває під санкціями. Щоб обійти санкції, контракти укладаються не напряму, а через швейцарську фірму-посередника з оточення депутата російської Держдуми.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що Медведчук разом з олігархом Ігорем Коломойським заробляли на схемі постачання російського вугілля держкомпанії "Центренерго".

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