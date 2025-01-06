"Субстанция" с хэппи-эндом. Деми Мур и Маргарет Куолли воссоздали встречу своих героинь

Актриса Деми Мур, которая получила свой первый "Золотой глобус", приятно поразила фанов фильма "Субстанция". Она появилась на сцене вместе с актрисой Маргарет Кволли, которая играла ее "молодую оболочку".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отрывок трансляции, который уже появился на YouTube-канале Golden Globes.

Героини "Субстанции" встретились в реальной жизни

Так, Деми вышла объявлять победителя в одной из номинаций. Но рядом с ней неожиданно оказалась и Маргарет.

"Что ты здесь делаешь? Это моя неделя", - сказала Мур, после чего все сразу поняли, что актрисы решили показать, какой была бы встреча их героинь, если бы они существовали в реальной жизни.

Актрисы фильма "Субстанция" (скриншот)

В ответ на это Маргарет, которая перевоплотилась в образ Сью, отметила, что тоже хочет присутствовать на церемонии.

"Я знаю, но это "Золотой глобус". Я в номинации", - сказала актриса.

Впрочем, драки, как это было в фильме, не произошло. Героини делали вид, что поладили, а потому обошлось без кровавых сцен.

О чем фильм "Субстанция"

Лента в жанре боди-хоррор, которая стала одной из самых громких киноработ 2024 года, рассказывает об успешной женщине Элизабет, которая работает на ТВ и купается в лучах славы. Но когда ей исполняется 50 лет - все меняется буквально в один миг.

Женщина понимает, что начинает терять красоту, которая у нее была в 20 или 30 лет. И тогда она случайно узнает о незаконном экспериментальном методе "омоложения". Элизабет решается на авантюру, но окажется, что "Субстанция" не даст ей молодости. Она лишь станет "оболочкой", которая создаст еще одну - "молодую версию". Но смогут ли Элизабет и Сью (та самая "молодая оболочка") делить возможность жить?