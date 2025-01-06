Деми Мур получила первый в карьере "Золотой глобус" и тронула речью

62-летняя американская актриса Деми Мур впервые за 45 лет своей карьеры стала обладательницей премии "Золотой глобус". Она получила награду в категории "Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле" за роль в фильме "Субстанция". После победы звезда растрогала речью.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Access Hollywood .

На церемонии награждения Деми поделилась эмоциональной историей о пути к успеху.

"Я совсем не ожидала победы. Сейчас я просто в шоке. Я работаю на сцене более 45 лет и впервые что-то выигрываю. Это так трогательно, я так благодарна жюри", - сказала Мур.

30 лет назад, поделилась знаменитость, продюсер сказал ей, что ее игра "сгодится под попкорн". Тогда она смирилась и приняла, что не получит никаких премий.

Деми Мур (фото: Getty Images)

"Что буду сниматься в кино, даже в успешных картинах, и заработаю много денег, но мой талант никогда не оценят. Эта мысль настолько глубоко засела во мне, что я даже задумалась о завершении карьеры. Думала, что уже не сделаю ничего значимого", - призналась актриса.

Но роль в "Субстанции" изменила ее взгляд на себя и свое творчество.

"И вдруг ко мне попал этот волшебный, смелый, отважный, непредсказуемый, совершенно безумный сценарий под названием "Субстанция". Так Вселенная намекнула, что мне рано сдаваться", - добавила Деми.

Награда стала не только признанием таланта актрисы, но и вдохновением для тех, кто решается следовать за своей мечтой.

К слову, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут в соцсетях поделилась реакцией семьи на победу матери. Ее статуэтку родные встретили радостным криком.

Что известно о фильме "Субстанция"

Фильм "Субстанция" - это научно-фантастическая драма с элементами ужасов, которая исследует тему одержимости молодостью и совершенством.

Главная героиня, Элизабет Спаркл (Деми Мур), бывшая кинозвезда, которая потеряла популярность и теперь ведет фитнес-шоу. Чувствуя давление времени и общества, она решает испытать экспериментальный препарат, обещающий вернуть молодость. Препарат оказывается революционным, но его действие приводит к созданию младшей версии Элизабет - девушки по имени Сью (Маргарет Кволли).

Между ними начинается психологическая борьба за идентичность, признание и контроль над жизнью, сопровождающаяся неожиданными и порой опасными событиями.