Маникюр Селены Гомес на "Золотом глобусе-2025": дизайн, от которого все сходили с ума

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Среди самых стильных знаменитостей на красной дорожке была замечена американская певица, автор песен и актриса Селена Гомес.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о маникюре Гомес, который был на пике популярности в начале 2000-х и сейчас возвращается в тренды.

Маникюр Селены Гомес на премии "Золотой глобус"

На красную дорожку "Золотого глобуса-2025" актриса вышла в атласном платье от Prada небесно-голубого оттенка со шлейфом. Дополнить образ она решила массивным ожерельем на шее, а также серьгами и кольцом с огромным камнем.

Завершить образ Гомес решила классическим французским маникюром. Чтобы сделать такой дизайн, покрываем ногти светло-розовым или нюдовым оттенком гель-лака, а на кончик наносим белый цвет.

Маникюр Селены Гомес (фото: instagram.com/tombachik)

Когда появился французский маникюр

Французский маникюр - это классический и элегантный стиль, который не выходит из моды уже десятилетия. Эта техника возникла еще в 1930-х годах. Однако популярность такой дизайн обрел в 70-х годах, когда основатель компании Orly Джефф Пинк разработал его для использования на съемках фильмов, чтобы ногти выглядели ухоженно и естественно. Со временем французский маникюр стал символом стиля и утонченности, особенно на красных дорожках.

Образ Селены Гомес (фото: instagram.com/hungvanngo)

Основные черты французского маникюра

Прозрачная основа

Обычно используется бежевый или светло-розовый лак, который придает ногтям естественный и ухоженный вид.

Белые кончики

Характерной особенностью французского маникюра являются белые "кончики" на ногтях, которые придают маникюру утонченность и легкость.

Гармония и симметрия

Важным моментом является симметрия между базой и белыми кончиками ногтей. Маникюр должен выглядеть аккуратно и сбалансированно.

Селена Гомес со своим женихом на "Золотом глобусе-2025" (фото: Getty Images)