Сальма Хайек в бордовом платье с пайетками, Николь Кидман - с открытой спиной: лучшие образы звезд на "Золотом глобусе-2025"
В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус", во время которой назвали имена победителей.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о самых шикарных образах звезд на "Золотом глобусе-2025".
Сальма Хайек
58-летняя Сальма Хайек покорила всех на красной дорожке платьем в самом трендовом оттенке 2025 года - бордо или, как его еще называют, бургунди. Сверху наряд от Gucci с глубоким декольте, которое подчеркнуло идеальную фигуру актрисы, украшали пайетки. Дополнить его она решила массивными украшениями - колье, серьгами и кольцом с колумбийскими изумрудами.
Сальма Хайек (фото: Getty Images)
Николь Кидман
Кидман в свои 57 лет также может похвастаться идеальной фигурой. Для выхода в свет актриса выбрала блестящее платье на одно плечо и открытой спиной от всемирно известного бренда Balenciaga, которое дополнила прической с начесом в стиле 60-х.
Николь Кидман (фото: Getty Images)
Анджелина Джоли
Джоли вышла на красную дорожку премии "Золотой глобус" со своей дочерью Захарой, которая в последнее время часто сопровождает ее во время светских мероприятий. 49-летняя артистка выбрала платье с длинными рукавами и неровными краями, расшитое бисером и пайетками. Актриса была номинирована за роль в фильме "Мария", но осталась без награды.
Анджелина Джоли (фото: Getty Images)
Деми Мур
62-летняя Деми Мур блистала в золотистом наряде от Giorgio Armani. Платье силуэта "рыбка" с интересным акцентом в зоне декольте и россыпью из кристаллов Swarovski подчеркнуло идеальную фигуру актрисы. К слову, она получила премию за главную роль в фильме "Субстанция".
Деми Мур (фото: Getty Images)
Селена Гомес
Актриса и певица Селена Гомес появилась на красной дорожке вместе со своим женихом Бенни Бланко. Для выхода в свет 32-летняя Гомес выбрала небесно-голубое платье Prada, которое дополнила колье с бриллиантами и стильной прической с зачесанными волосами на одну сторону и "холодной волной" с другой. Свой образ она дополнила неброским макияжем.
Селена Гомес (фото: Getty Images)
Зендея
Певица Зендея появилась в роскошном платье ярко-оранжевого оттенка с пышным шлейфом от Louis Vuitton. Она дополнила его атласными туфлями и бриллиантовым колье. Завершали лук прическа с волнистыми локонами и нюдовый макияж с акцентом на губах.
Зендея (фото: Getty Images)
Эмма Стоун
Актриса выбрала для церемонии лаконичное платье ярко-алого оттенка с открытыми плечами от Louis Vuitton. К тому же она удивила всех: вместо привычных длинных волос она сделала стрижку пикси. Завершал лук неброский макияж.
Эмма Стоун (фото: Getty Images)
Аня Тейлор-Джой
Актриса Аня Тейлор-Джой для праздничного мероприятия выбрала платье-ночнушку бледно-розового оттенка на тонких бретельках от Christian Dior. Дополнить наряд она решила палантином с бахромой, а также массивными украшениями на шее и руках с крупными бриллиантами.
Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)
Зои Кравиц
Актриса Зои Кравиц поразила стильным платьем черного цвета от Saint Laurent. Наряд с глубоким декольте необычной формы и белым поясом-шлейфом она дополнила массивными сережками и лаконичной прической.
Зои Кравиц (фото: Getty Images)
Зои Салдана
Зои Салдана вышла на красную дорожку премии "Золотой глобус" в блестящем платье Saint Laurent шоколадного оттенка с пайетками. Дополнить лук актриса решила накидкой коричневого цвета, лаконичной прической и роскошными украшениями.
Зои Салдана (фото: Getty Images)