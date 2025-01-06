"Субстанція" з хеппі-ендом. Демі Мур та Марґарет Кволлі відтворили зустріч своїх героїнь
Акторка Демі Мур, яка отримала свій перший "Золотий глобус", приємно вразила фанів фільму "Субстанція". Вона з'явилася на сцені разом з акторкою Марґарет Кволлі, яка грала її "молоду оболонку".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на уривок трансляції, який вже з'явився на YouTube-каналі Golden Globes.
Героїні "Субстанції" зустрілися в реальному житті
Так, Демі вийшла оголошувати переможця в одній з номінацій. Але поруч з нею несподівано опинилася й Марґарет.
"Що ти тут робиш?... Це мій тиждень", - сказала Мур, після чого всі одразу зрозуміли, що акторки вирішили показати, якою була б зустріч їхніх героїнь, якби вони існували в реальному житті.
Акторки фільму "Субстанція" (скріншот)
У відповідь на це Марґарет, яка перевтілилася в образ Сью, зазначила, що теж хоче бути присутньою на церемонії.
"Я знаю, але це "Золотий глобус". Я в номінації", - сказала акторка.
Втім, бійки, як це було в фільмі, не відбулося. Героїні вдавали, що порозумілися, а тому обійшлося без кривавих сцен.
Про що фільм "Субстанція"
Стрічка в жанрі боді-горор, яка стала однією з найгучніших кіноробіт 2024 року, розповідає про успішну жінку Елізабет, яка працює на ТБ й купається в променях слави. Але коли їй виповнюється 50 років - все змінюється буквально в одну мить.
Жінка розуміє, що починає втрачати красу, яка в неї була у 20 чи 30 років. І тоді вона випадково дізнається про незаконний експериментальний метод "омолодження". Елізабет наважується на авантюру, але виявиться, що "Субстанція" не дасть їй молодості. Вона лише стане "оболонкою", яка створить ще одну - "молоду версію". Але чи зможуть Елізабет та Сью (та сама "молода оболонка") ділити можливість жити?
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