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Соромно за президента: звернення Яніни Соколової до Зеленського підірвало мережу (відео)

STYLERЖиття    26.10.2019 - 22:10
Соромно за президента: звернення Яніни Соколової до Зеленського підірвало мережу (відео)
Соколова звернулася до Зеленського і підірвала мережа (фото: скріншот з YouTube)

Соколова обурена поведінкою Зеленського

Українська журналістка Яніна Соколова звернулася до президента Володимира Зеленського за допомогою відео, яке вона опублікувала на своєму каналі в YouTube. Соколова прокоментувала розмову глави держави в Золотому, де він сьогодні, 26 жовтня, зустрічався з добровольцями.

Соколовій дуже не сподобалося те, як Зеленський розмовляв з добровольцями, які перешкоджають розведенню військ.

Соколова звернулася до Зеленського (відео: YouTube/Yanina Sokolova)

За її словами, президент вів себе по-хамськи без поваги до людини, який представляє людей, які захищали Україну впродовж більше п'яти років від агресивних дій Росії.

Вона заявила, що їй дуже соромно за президента України і те, які слова він використовував при розмові з добровольцем.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський два дні був з візитом на позиціях українських військових в Золотому. В ході візиту у президента була бесіда з добровольцями.

Зеленський заявив, що Україні необхідно шукати методи, які будуть сприяти завершенню війни на Донбасі. При цьому він також зазначив, що більшість жителів України виступають за розведення військ.

Президент розповів, що місцеві жителі Золотого йому повідомили, що на околиці міста в приватному будинку живуть озброєні люди і тому він вирішив з ними сам поспілкуватися. Зеленський підкреслив, що, незважаючи на непрості й емоційні розмови, він і далі готовий шукати взаєморозуміння.

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Новини України Янина СоколоваВолодимир Зеленський
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