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Ані Лорак зізналася у лінощах та марнотратстві

STYLERПерсони    06.05.2019 - 19:01
Ані Лорак зізналася у лінощах та марнотратстві
Ані Лорак (фото: vk.com/anilorak)

Ані Лорак не економить на речах і вважає себе дуже ледачою

Ані Лорак ніколи не економить на речах, а також вважає себе дуже ледачою. У цьому популярна співачка зізналася під час інтерв'ю одному з російських журналів.

За словами Кароліни, вона купує те, що їй подобається. 40-річна артистка впевнена, що гроші - це "оплески за добре виконану роботу". Ані Лорак вважає фінанси інструментом для задоволення бажань.

При цьому поп-діва, чий екс-чоловік Мурат Налчаджиоглу днями позбувся бізнесу в Києві, усвідомлює, що ніколи "матерія не може бути вище душі".

"Якщо ти щось робиш щиро, з душею, віддаєш себе по-справжньому, то успіх неминучий, у тебе буде все, про що можна мріяти. Необхідно бути корисним світу. Хочеш заробити мільйон - допоможи мільйонам", - каже Ані Лорак і зізнається, що останні гроші витратила б на якусь книгу.

 

Ані Лорак (фото: соцмережі)

В інтерв'ю зірка також зазначила, що вона дуже лінива. Але при цьому Кароліна зовсім не вміє розслаблятися. Ані Лорак зізнається, що постійно хоче щось з'їсти чого-небудь зайвого, подовше поніжитися в ліжку, але коли потрапляє в стан релаксу, то завжди щось її турбує.

"Просто не вмію [розслаблятися]. Мені здається, що саме в цю хвилину я щось упускаю, втрачаю", - нарікає артистка, яка нещодавно серйозно спантеличила мережу.

Ані Лорак зізналася у лінощах та марнотратстві

Ані Лорак (фото: соцмережі)

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак нагадали про Україні і зазначили, що виконавиця зовсім забула про свою батьківщину.

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