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Бухгалтер київського вишу 7 років отримувала зарплату вигаданого працівника

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 17:20
Бухгалтер київського вишу 7 років отримувала зарплату вигаданого працівника
Ілюстративне фото (прокуратура Києва)

Загалом вона завдала шкоди державі на 800 тис. гривень

Колишній бухгалтер Національного педуніверситету імені М. П. Драгоманова 7 років отримувала зарплату неіснуючого працівника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу столичної прокуратури.

За версією слідства, в 2012 році підозрювана придумала неіснуючу особу і внесла її дані в програму для автоматичного нарахування заробітної плати. Протягом наступних семи років бухгалтер отримувала від університету гроші замість вигаданого особи. Загалом вона завдала шкоди державі на суму близько 800 тис. гривень.

"Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. ст. 358, ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману", - кажуть у прокуратурі.

Зараз жінка вже не працює в навчальному закладі. Їй загрожує покарання - до трьох років позбавлення волі. При цьому правоохоронці зазначають, що ще на етапі досудового слідства жінка відшкодувала до держбюджету майже 500 тис. гривень.

Нагадаємо, НАЗК направив до суду протокол стосовно ректора Національного педагогічного університету імені Драгоманова Віктора Андрущенка. Повідомляється, що ректор підписав наказ, яким відзначив медаллю "Драгомановская сім'я" свою дружину, яка теж працює в цьому університеті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.

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