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Кабмін пропонує підвищити мінімальну зарплату на 550 гривень

Новини » Фінанси    15.09.2019 - 14:43
Кабмін пропонує підвищити мінімальну зарплату на 550 гривень
Ілюстративне фото (torange.biz)

Мінімальна зарплата в бюджеті на 2020 рік становить 4723 грн

Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень. Про це на брифінгу заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова, передає коррекспондент РБК-Україна.

Так, в проекті бюджету 2020 передбачено, що середньомісячна заробітна плата в наступному році складе 4723 гривень.

"Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет збільшується на 550 гривень і складатиме, станом на 1 січня 2020 року: 4 тисячі 723 гривні. Це відповідає показникам зростання. Ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри, воно б вже не відповідало би росту продуктивності. Однак, це суттєве зростання мінімальної заробітної плати", - заявила Маркарова.

Відзначимо, сьогодні, 15 вересня, в ході засідання Кабміну був представлений проект держбюджету на 2020 рік. Як заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифынгу за результатами засідання уряду, бюджет буде внесений до Верховної Ради сьогодні, як цього вимагав президент.

Нагадаємо, в минулому році Кабмін подав у Верховну раду проект державного бюджету на 2019 рік, в якому пропонувалося підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 12% - з 3723 до 4173 гривень.

Як писало РБК-Україна в кінці серпня, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2019 року склала 10971 грн, збільшившись порівняно з липнем минулого року на 19,6%.

Додамо також, у лютому цього року в Кабінеті міністрів України називали реальним зростання мінімальної зарплати до еквівалента в 300 доларів.

Названа дата презентації проекту держбюджету-2020 Програму діяльності уряду презентують до жовтня
Новини України Кабінет Міністрів Україниминимальная зарплата
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