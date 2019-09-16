Уряд назвав розмір середньої зарплати у 2020 році

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Номінальна зарплата повинна зрости на 16,5%

Середньомісячна номінальна заробітна плата (брутто) працівників в Україні у 2020 році становитиме 12 043 грн. Про це свідчать розрахунки Міністерства економічного розвитку і торгівлі до проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради.

Таким чином, зарплата середня зарплата зросте на 16,5% (на 1 714 грн) у порівнянні з 2019 роком, коли вона становитиме 10 329 грн.

У проекті держбюджету пропонується встановити такі розміри мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2020 року - 4 723 гривні, а посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2020 року - 2 102 гривні.

Отже мінімальна зарплата у 2020 році зросте на 13%, або на 550 грн.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн.

Відзначимо, в червні 2019 року середня зарплата в Україні в третій раз в історії досягла 400 доларів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2019 року склала 10783 грн. При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2019 року до червня минулого року зросла на 8,1%.