Кто имеет право на отсрочку во время мобилизации: детальное объяснение юриста

Мобилизация в Украине продолжается и сейчас для пополнения резервов армии призывают военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

Кто сейчас может получить отсрочку от армии рассказала руководитель аналитического центра общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева, в своем интервью Украинскому Радио.

Кто сейчас имеет право на отсрочку

Теперь право на отсрочку от мобилизации будет предоставляться не просто лицам, которые являются родными лиц с инвалидностью (то есть имеют родителей с 1, 2 группами инвалидности или жену, которая имеет инвалидность, независимо от группы).

После внесенных изменений отсрочка будет предоставляться таким лицам только, если их родные люди с инвалидностью и не имеют других трудоспособных лиц, обязанных содержать родных в соответствии с законом.

Правозащитница напомнила, что 28 июня этого года были внесены изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, согласно закону, содержать своих нетрудоспособных родителей обязаны совершеннолетние трудоспособные дети.

Если, например, у отца с инвалидностью 2 группы есть несколько сыновей, то каждый из них имел право на отсрочку. Сейчас этот момент ликвидирован.

"Однако мы не можем спрогнозировать, как именно будет применяться эта правка на практике, поскольку один из сыновей может проживать в другом населенном пункте, то есть быть там официально зарегистрированным и давно там проживать. Как это будет на практике реализовано ― нужно будет смотреть на изменения подзаконных" актов и на разъяснение Минобороны", - отметила юрист.

Почему внесли изменения

Изменения внесли по той причине, чтобы прекратилась практика, когда на одного человека с инвалидностью по уходу записывали несколько человек, чтобы избежать мобилизации.

"Эта правка не распространяется на пункт, который говорил об уходе. Речь идет об уходе, опеке недееспособны, если другие лица не могут предоставлять такой уход человеку с инвалидностью, нуждающемуся в постоянном уходе, или если военнообязанный является опекуном недееспособного лица по решению суда, то он продолжает иметь право на отсрочку», – отмечает Мария Звягинцева.

Совершеннолетние трудоспособные дети, согласно закону, должны содержать своих нетрудоспособных родителей. Если такие дети уехали за границу или проживают в другом населенном пункте, тогда трудно спрогнозировать как будет действовать закон в таких условиях.