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Единый госэкзамен для бакалавров и магистров: как сдать за границей

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Украина, Суббота 08 апреля 2023 22:30
Единый госэкзамен для бакалавров и магистров: как сдать за границей Фото: как составить ЕДКЭ за пределами Украины студентам-медикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Студенты-медики, которые планируют получать степень магистра в Украине, могут сдать Единый государственный квалификационный экзамен за границей. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, экзамен можно сдать по месту жительства или пребывания.

Для того чтобы поступить в магистратуру украинского вуза, студентам необходимо сдать экзамен по английскому языку профессионального направления, а также сам экзамен.

Для этого студента должно сообщить заведение образования, в котором учится, о том, в какой стране будете сдавать экзамен. Затем на сайте "Центр тестирования" студент должен выбрать удобный по расположению центр сертификационного тестирования.

Затем выбрать дату сдачи экзамена в центрах сертификационного тестирования за рубежом в разделе График экзаменов.

После этого необходимо получить уникальный ID-код соискателя в учебном заведении. Он понадобится для регистрации и сдачи экзаменов. ID-код соискателя предоставляется Центром тестирования в учебное заведение.

Затем необходимо зарегистрироваться на экзамене на странице центра. Там нужно выбрать название экзамена, локацию центра сертификационного тестирования, дату и время сдачи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 апреля началась регистрация для участия в нынешнем национальном мультипредметном тесте. Продлится она до 3 мая.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины обнародовало правила приема на обучение в вузах и колледжах.

Также напомним, что украинские абитуриенты, которые в результате находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.

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студенти Министерство здравоохранения Украины
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