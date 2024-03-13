Как абитуриентам найти конкретную специальность в вузах: полезная инструкция
Абитуриенты могут найти заведения высшего образования (ЗВО), в которых студентов обучают по конкретной специальности или профессии, на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно поступающим узнать, какие учебные заведения обучают по определенной специальности или профессии.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Государственное предприятие "ІНФОРЕСУРС", ЕГЭБО.
Как найти конкретную специальность в ЗВО
Для того, чтобы узнать, какие учебные заведения в Украине обучают по определенной специальности или профессии, необходимо сделать три простых шага.
1. Зайти на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) и выбрать "Реєстр суб'єктів освітньої діяльності".
Шаг первый (скриншот: info.edbo.gov.ua)
2. Нажать на кнопку "Розширений пошук" на открывшейся странице.
Шаг второй (скриншот: info.edbo.gov.ua)
3. Заполнить необходимые поля в форме "Пошук за спеціальностями" или "Пошук за професіями" и нажать кнопку "Пошук".
Шаг третий (скриншот: info.edbo.gov.ua)
Готово. Далее нужно выбрать из списка то или иное учебное заведение и узнать всю необходимую вам информацию.
На что обратить внимание
При поиске специальностей необходимо обратить внимание на то, что существует возможность выбрать разные типы данных:
- соискатели образования - вы узнаете, сколько людей учится по этой специальности в определенном заведении
- лицензии высшего, профессионального передового, последипломного образования - вы узнаете, какие учреждения имеют лицензии на подготовку по выбранной специальности
- образовательные программы - вы узнаете, какие образовательные программы имеют заведения по выбранной специальности
Кроме того, для получения информации о только аттестованных профессиях, необходимо установить "галочку" в соответствующем окошке.
Следует отметить также, что на портале ЕГЭБО можно найти другую полезную информацию для абитуриентов:
- конкурсные предложения
- рейтинговые списки
- рекомендации к зачислению в список студентов и т.п.
Наконец, можно проверить на достоверность ученический (или студенческий) билет, или же сертификаты ВНО или НМТ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН вводит добровольный профессиональный экзамен для некоторых поступающих.
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