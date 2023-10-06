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"Страшный позор": Ольга Сумская "размазала" Кондратюка, который забирает у Козловского военную зарплату

Пятница 06 октября 2023 19:23
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"Страшный позор": Ольга Сумская "размазала" Кондратюка, который забирает у Козловского военную зарплату Ольга Сумская с Виталием Козловским (фото: facebook.com/osumska)
Автор: Иванна Пашкевич

Ольга Сумская отреагировала на информацию о том, что продюсер Игорь Кондратюк забирает у служащего в Нацгвардии Виталия Козловского военную зарплату. По словам актрисы, телеведущий "стягивает последние деньги" у своего экс-подопечного, а это - позор.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу артистки.

Ольга Сумская отреагировала на поступок Кондратюка

Народная артистка Украины выразила свое возмущение по поводу того, что делает шоумен.

"Какой же страшный позор! Стягивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера Виталия Козловского во время войны! Кондратюк давно перешел границу в этой теме! Думали, хотя бы в это страшное время придет в себя и остановится… Но нет. Продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военного, поперек горла?" - написала звезда.

&quot;Страшный позор&quot;: Ольга Сумская &quot;размазала&quot; Кондратюка, который забирает у Козловского военную зарплату

Ольга Сумская с Виталием Козловским (фото: facebook.com/osumska)

Кто-то в комментариях написал о том, что Виталий нарушает авторские права, а Ольга, по их словам, защищая эти нарушения "роет себе яму и другим творческим людям".

"Это не тот случай. Это все просто месть и сплошной стыд. Всегда есть пути к пониманию, тем более, в этот ужасный период! Зная, что это единственная возможность заработать для человека, тем более, военного!", - ответила актриса подписчице.

Что говорят другие

Многие украинцы поддержали Кондратюка, заявив, что он поступает верно.

  • Але ж конфлікт триває ще з 2012. Потрібно було повернути борги і йти служити з чистою совістю.
  • Якщо Козловський має офіційний борг перед Кондратюком, то в чому проблема? Йому нараховують зарплатню, премії тощо
  • Поважаю Ігоря Кондратюка! Вважаю, що негарно публічно обговорювати приватні питання
  • Не погоджуюся з Вами, пані Олю! Не лізте туди, якщо не знаєте суті питань!
  • В цілому - це сюр якийсь. Які рахунки, ти вже старий чувак і витрачати останні дні свого життя на гроші - просто тупо.
  • тратить последние дни своей жизни на деньги – просто тупо.

Напомним, на днях продюсер Вадим Лисица рассказал, что Игорь Кондратюк забирает часть военной зарплаты певца Виталия Козловского, который, как известно, защищает нашу страну от оккупантов на передовой.

&quot;Страшный позор&quot;: Ольга Сумская &quot;размазала&quot; Кондратюка, который забирает у Козловского военную зарплату

Вадим Лисица с Козловским (фото: facebook.com/vadymlysytsia)

Ранее мы писали, что известный украинский музыкант получил ранения на фронте.

Также мы рассказывали, что Педан сделал заявление о возвращении на телевидение.

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Виталий Козловский Ольга Сумская Игорь Кондратюк