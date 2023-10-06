"Страшный позор": Ольга Сумская "размазала" Кондратюка, который забирает у Козловского военную зарплату

Ольга Сумская отреагировала на информацию о том, что продюсер Игорь Кондратюк забирает у служащего в Нацгвардии Виталия Козловского военную зарплату. По словам актрисы, телеведущий "стягивает последние деньги" у своего экс-подопечного, а это - позор.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу артистки.

Ольга Сумская отреагировала на поступок Кондратюка

Народная артистка Украины выразила свое возмущение по поводу того, что делает шоумен.

"Какой же страшный позор! Стягивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера Виталия Козловского во время войны! Кондратюк давно перешел границу в этой теме! Думали, хотя бы в это страшное время придет в себя и остановится… Но нет. Продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военного, поперек горла?" - написала звезда.

Ольга Сумская с Виталием Козловским (фото: facebook.com/osumska)

Кто-то в комментариях написал о том, что Виталий нарушает авторские права, а Ольга, по их словам, защищая эти нарушения "роет себе яму и другим творческим людям".

"Это не тот случай. Это все просто месть и сплошной стыд. Всегда есть пути к пониманию, тем более, в этот ужасный период! Зная, что это единственная возможность заработать для человека, тем более, военного!", - ответила актриса подписчице.

Что говорят другие

Многие украинцы поддержали Кондратюка, заявив, что он поступает верно.

Але ж конфлікт триває ще з 2012. Потрібно було повернути борги і йти служити з чистою совістю.

Якщо Козловський має офіційний борг перед Кондратюком, то в чому проблема? Йому нараховують зарплатню, премії тощо

Поважаю Ігоря Кондратюка! Вважаю, що негарно публічно обговорювати приватні питання

Не погоджуюся з Вами, пані Олю! Не лізте туди, якщо не знаєте суті питань!

В цілому - це сюр якийсь. Які рахунки, ти вже старий чувак і витрачати останні дні свого життя на гроші - просто тупо.

тратить последние дни своей жизни на деньги – просто тупо.

Напомним, на днях продюсер Вадим Лисица рассказал, что Игорь Кондратюк забирает часть военной зарплаты певца Виталия Козловского, который, как известно, защищает нашу страну от оккупантов на передовой.

Вадим Лисица с Козловским (фото: facebook.com/vadymlysytsia)