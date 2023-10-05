Кондратюк забирает у Козловского его военную зарплату, - продюсер

Украинский продюсер Вадим Лисица рассказал, что Игорь Кондратюк забирает себе часть военной зарплаты певца Виталия Козловского, который сейчас защищает страну на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост продюсера в Facebook .

Что сказал продюсер

Вадим Лисица опубликовал общий кадр с Козловским, с которым недавно виделся и признался, что не от него слышал о том, что Кондратюк забирает деньги Козловского, которые артисту выплачивают за оборону Украины.

"Ко мне недавно пришел настоящий боец Нацгвардии Виталий Козловский. Не от него я потом узнал, что долю военной зарплаты, получаемой Виталиком, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги идут на помощь военным", - написал Лисица.

Вадим Лисица и Виталий Козловский (фото: facebook.com/vadymlysytsia)

Продюсер отметил, что понимает природу таких отношений, ведь и сам был в похожей ситуации со своим экспидопическим. Однако, учитывая статус Козловского, сейчас он считает, что поведение Кондратюка просто ужасное.

"Этот случай мне кажется зашкваром, или как говорит сейчас молодежь - "це крінж". Интересно, что ответит Игорь Васильевич?" - добавил Лисица.

Добавим, что сотрудничество Виталия Козловского и Игоря Кондратюка длилось девять лет. В 2012 году артист и продюсер разорвали контракт, после чего между ними началась вражда.

Известно, что певец выплачивает бывшему наставнику долг, сумма которого составляет примерно два миллиона гривен.

Как отреагировали в сети

В комментариях под фото пользователи отреагировали на услышанное. Они заявили, что забирать средства у военного недопустимо.

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