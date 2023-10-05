Кондратюк забирает у Козловского его военную зарплату, - продюсер
Украинский продюсер Вадим Лисица рассказал, что Игорь Кондратюк забирает себе часть военной зарплаты певца Виталия Козловского, который сейчас защищает страну на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост продюсера в Facebook.
Что сказал продюсер
Вадим Лисица опубликовал общий кадр с Козловским, с которым недавно виделся и признался, что не от него слышал о том, что Кондратюк забирает деньги Козловского, которые артисту выплачивают за оборону Украины.
"Ко мне недавно пришел настоящий боец Нацгвардии Виталий Козловский. Не от него я потом узнал, что долю военной зарплаты, получаемой Виталиком, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги идут на помощь военным", - написал Лисица.
Вадим Лисица и Виталий Козловский (фото: facebook.com/vadymlysytsia)
Продюсер отметил, что понимает природу таких отношений, ведь и сам был в похожей ситуации со своим экспидопическим. Однако, учитывая статус Козловского, сейчас он считает, что поведение Кондратюка просто ужасное.
"Этот случай мне кажется зашкваром, или как говорит сейчас молодежь - "це крінж". Интересно, что ответит Игорь Васильевич?" - добавил Лисица.
Добавим, что сотрудничество Виталия Козловского и Игоря Кондратюка длилось девять лет. В 2012 году артист и продюсер разорвали контракт, после чего между ними началась вражда.
Известно, что певец выплачивает бывшему наставнику долг, сумма которого составляет примерно два миллиона гривен.
Как отреагировали в сети
В комментариях под фото пользователи отреагировали на услышанное. Они заявили, что забирать средства у военного недопустимо.
- Как можно забирать не заработанные музыкальной деятельностью деньги без разрешения Виталия?
- Так он отвечал в интервью какому-то, что ему плевать. Долг долгом, но...
- Респект Виталию Козловскому и уважение! Никогда в жизни не думал что когда-нибудь такое напишу
- Дорогая цена славы Виталия, но Бог рано или поздно рассудит
Виталий Козловский на фронте (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Ранее в МВД показывали, как Козловский готовится уничтожать оккупантов.
Также Козловский подробно рассказывал о конфликте с экс-продюсером Игорем Кондратюком.