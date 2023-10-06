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"Страшна ганьба": Ольга Сумська "розмазала" Кондратюка, який забирає у Козловського військову зарплату

П'ятниця 06 жовтня 2023 19:23
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"Страшна ганьба": Ольга Сумська "розмазала" Кондратюка, який забирає у Козловського військову зарплату Ольга Сумська з Віталієм Козловським (фото: facebook.com/osumska)
Автор: Іванна Пашкевич

Ольга Сумська відреагувала на інформацію про те, що продюсер Ігор Кондратюк забирає у Віталія Козловського, який служить у Нацгвардії, військову зарплатню. За словами акторки, телеведучий "стягує останні гроші" у свого експідопічного, а це - ганьба.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку артистки.

Ольга Сумська відреагувала на вчинок Кондратюка

Народна артистка України висловила своє обурення стосовно того, що робить шоумен.

"Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії, знаного співака, волонтера Віталія Козловського під час війни! Кондратюк давно перейшов межу в цій темі! Думали, хоча б в цей страшний час прийде до тями і зупиниться… Але ні. Продовжує ганьбитися! Чи не стануть ці гроші, які він забирає у військового, поперек горла?" - написала зірка.

&quot;Страшна ганьба&quot;: Ольга Сумська &quot;розмазала&quot; Кондратюка, який забирає у Козловського військову зарплату

Ольга Сумська з Віталієм Козловським (фото: facebook.com/osumska)

Хтось у коментарях написав про те, що Віталій порушує авторські права, а Ольга, за їх словами, захищаючи ці порушення "риє собі яму та іншім творчим людям".

"Це не той випадок. Це все просто помста і суцільний сором. Завжди є шляхи до порозуміння, тим більше, в цей жахливий період! Знаючи, що це єдина можливість заробити для людини, тим більше, військового!, - відповіла акторка підписниці.

Що кажуть інші

Багато українців підтримали Кондратюка, заявивши, що він вчиняє вірно.

  • Але ж конфлікт триває ще з 2012. Потрібно було повернути борги і йти служити з чистою совістю.
  • Якщо Козловський має офіційний борг перед Кондратюком, то в чому проблема? Йому нараховують зарплатню, премії тощо
  • Поважаю Ігоря Кондратюка! Вважаю, що негарно публічно обговорювати приватні питання
  • Не погоджуюся з Вами, пані Олю! Не лізте туди, якщо не знаєте суті питань!
  • В цілому - це сюр якийсь. Які рахунки, ти вже старий чувак і витрачати останні дні свого життя на гроші - просто тупо.

Нагадаємо, днями продюсер Вадим Лисиця розповів, що Ігор Кондратюк забирає собі частину військової зарплатні співака Віталія Козловського, який, як відомо, захищає нашу країну від окупантів на передовій.

&quot;Страшна ганьба&quot;: Ольга Сумська &quot;розмазала&quot; Кондратюка, який забирає у Козловського військову зарплату

Вадим Лисиця з Козловським (фото: facebook.com/vadymlysytsia)

Раніше ми писали, що відомий український музикант отримав поранення на фронті.

Також ми розповідали, що Педан зробив заяву про повернення на телебачення.

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Віталій Козловський Ольга Сумська Игорь Кондратюк