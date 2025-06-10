"Страх - разрушает": Ломакин после мобилизации попал в госпиталь и рассказал о своем состоянии

Ломакин откровенно рассказал о сложном периоде, который ему пришлось пережить после мобилизации.

Резкая смена привычного ритма жизни, постоянное напряжение, тревога, сигареты и полное отсутствие творческой реализации - все это сильно ударило по его здоровью.

В конце концов, певец оказался в госпитале с диагнозом "бронхит".

"Искусство - лечит, страх - разрушает. Думал об этом, когда снова пел. Голос был хриплый, потому что я не пел больше месяца, болел бронхитом, много курил и нервничал. Смена обстановки - мобилизация, воинская часть, а затем БОВП посеяло во мне страх. И это привело меня в госпиталь - бронхит, температура", - написал он.

Никита Ломакин (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

После лечения артист вернулся на службу, и именно там его ждал неожиданный, но чрезвычайно важный момент - в часть пришел военный оркестр.

Кто-то из побратимов вспомнил, что Никита - профессиональный певец, и ему предложили спеть.

"И когда я взял в руки микрофон, то сразу расслабился и сфокусировался на смысле прекрасной песни и на побратимах, для которых мой голос может стать проводником к чувствам и воспоминаниям о самом дорогом - о матери, о доме, по которому каждый из нас скучает", - поделился певец.

27-летний артист опубликовал видео с этого выступления, где исполнил народную песню "Чорнобривці".

По его словам, этот момент стал для него не просто возвращением к музыке, а настоящим этапом внутреннего исцеления.

"Страх привел меня в госпиталь, а песня восстановила мои силы и помогла восстановиться моим собратьям", - признался Никита.

Напомним, что о мобилизации знаменитости стало известно в начале лета - тогда он впервые рассказал фанам, как именно оказался в рядах Вооруженных сил Украины.