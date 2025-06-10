"Страх - руйнує": Ломакін після мобілізації потрапив до шпиталю та розповів про свій стан

Ломакін відверто розповів про складний період, який йому довелося пережити після мобілізації.

Різка зміна звичного ритму життя, постійна напруга, тривога, сигарети й повна відсутність творчої реалізації - усе це сильно вдарило по його здоров’ю.

Врешті, співак опинився в шпиталі з діагнозом "бронхіт".

"Мистецтво - лікує, страх - руйнує. Думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав понад місяць, хворів бронхітом, багато курив і нервував. Зміна обстановки - мобілізація, військова частина, а потім БЗВП посіяло в мені страх. І це привело мене в шпиталь - бронхіт, температура", - написав він.

Нікіта Ломакін (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

Після лікування артист повернувся на службу, і саме там на нього чекав несподіваний, але надзвичайно важливий момент - до частини завітав військовий оркестр.

Хтось із побратимів згадав, що Микита - професійний співак, і йому запропонували заспівати.

"І коли я взяв в руки мікрофон, то відразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні й на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге - про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує", - поділився співак.

27-річний артист опублікував відео з цього виступу, де виконав народну пісню "Чорнобривці".

За його словами, цей момент став для нього не просто поверненням до музики, а справжнім етапом внутрішнього зцілення.

"Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам", - зізнався Микита.

Нагадаємо, що про мобілізацію знаменитості стало відомо на початку літа - тоді він уперше розповів фанам, як саме опинився у лавах Збройних сил України.