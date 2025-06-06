Донатил ли Олег Винник на ВСУ? Вся правда о благотворительности певца

Вокруг участия Олега Винника в помощи ВСУ существуют противоречивые мнения. В начале полномасштабной войны он уехал в Германию и долгое время не выходил на связь.

Действительно ли он приобщался к поддержке украинских защитников? В материале РБК-Украина (проект Styler) собрали все, что известно о благотворительности певца.

Благотворительный фонд Винника

Как известно из открытых источников, в августе 2022 года артист открыл благотворительный фонд "Волчица", который помогает покупать и переправлять автомобили для украинских военных.

В апреле 2023 года стало известно, что Олега и его организацию отметили благодарностью за помощь ВСУ. Тогда на странице фан-аккаунта артиста появились фотографии грамот от Сил специальных операций и территориальной обороны Хмельницкого.

Благодарность Виннику в 2023 году (фото: facebook.com/Oleg.Vynnyk.sings.soul)

Информация о воинской части, которой помог артист, подписи и фамилии командиров были зарисованы.

Также на странице фонда появлялись благодарности от военных за отправленные авто, бинокли, помощь в сборах и тому подобное.

Благодарность фонда Винника в марте 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Обвинения от бывшего продюсера

В августе 2024-го бывший продюсер Винника Александр Горбенко обвинил его во лжи о лечении от тяжелой болезни и помощи украинской армии.

Тогда он заявил на Facebook, что отчеты фан-клуба Винника повторяют одни и те же фотографии и видео и не дают конкретные данные об объемах помощи и получателях.

"Вы два года гоняете по кругу фото и видео одних и тех же автомобилей, количество которых в ваших байках с каждым месяцем растет, дополнительно рассказываете сказки о сотнях тысяч евро тайной помощи, неизвестно чем, неизвестно кому", - рассказывал тогда он.

Горбенко отметил, что может ошибаться, и призвал команду артиста предоставить полные отчеты, после чего он заберет свои слова обратно.

Сотрудничество продюсера и звезды завершилось в апреле 2023-го.

Винник и Горбенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Глоток свежего воздуха" от Винника

В последний месяц лета прошлого года Олег возмутил украинцев видеообращением из Германии, в котором передал украинским защитникам "глоток свежего воздуха".

Эти слова вызвали неоднозначную реакцию: некоторые пользователи восприняли это за поддержку, а другие - как неуместную шутку. В частности резко отреагировали сами военные.

"Как вы заметили, я стою в жилетке, у нас ветрено, прохладно, а даже сейчас делается уже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха, особенно нашим защитникам, нашим защитницам. Вперед к победе!" - сказал он.

Скандал с Винником (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Подтверждение от Жени Галича

Украинский певец, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, пролил свет на помощь Винника в мае этого года. По его словам, артист таки помогал армии.

"Я знаю, что Олег Винник не святой. Никогда не слушал его музыку и у него своя репутация, но в начале полномасштабки для нашего батальона приехало 12 автомобилей скорой помощи от него. Он зассал? Наверное, потому что уехал. Помог - помог", - сказал он.

Какую позицию высказывает Олег

Олег Винник не раз говорил о своей поддержке украинских военных. Однако на фоне его бегства из страны многим трудно воспринимать его слова о патриотизме.

Из последнего - во время концерта в Праге в феврале 2025 года он заявил, что часть с продажи билетов передаст на ВСУ.

В то же время он отметил, что ему "абсолютно до одного места, что о нем говорят".

Как рассказывал сам Винник, он уехал из Украины 26 февраля 2022 года. Полтора года не выходил на связь, потому что не имел доступа к соцсетям.

Ходили слухи, что у него якобы проблемы со здоровьем, поэтому он и уехал.

Олег Винник (кадр из видео)