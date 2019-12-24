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Не треба стояти в чергах: уряд скасує паперові квитанції

STYLERЖиття    24.12.2019 - 18:18
Не треба стояти в чергах: уряд скасує паперові квитанції
Електронні квитанції почали працювати в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

В Україні запрацювала перевірка квитанцій в електронній формі

Кабінет міністрів України запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі, який дозволяє перевіряти квитанції без необхідності надання паперових документів з мокрою печаткою. Про це повідомив міністр Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

Дубілет зазначив, що даний сервіс заощадить українцям багато часу, оскільки зазвичай, якщо ви хочете сплатити державні послуги, то вам потрібно надати квитанцію з банку. І це та причина, по якій неможливо заплатити через інтернет-банк або мобільний додаток.

Сервіс працює таким чином, що замість паперової квитанції необхідно надати тільки її код. Людина, яка перевіряє платіж заходить на check.gov.ua і вводить цей код.

В даний час підключені до сервісу два банки - ПриватБанк і monobank, але інші фінустанови підключатися найближчим часом.

Крім того, буде працювати гаряча лінія, куди можна поскаржитися, у разі якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі. Дубілет також підкреслив, що в майбутньому цей сервіс дозволить легше впроваджувати і електронні сервіси.

Дубілет зазначив, що з моменту ідеї до моменту запуску сервісу перевірки квитанцій в електронній формі пройшло всього лише більше місяця.

Нагадаємо, що українців звільнять від "зарплатного рабства". Нові реформи дозволять співробітникам компаній самим вибирати карти банків, на які вони хочуть, щоб їм нараховувалася зарплата.

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