ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не надо стоять в очередях: правительство отменит бумажные квитанции

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 18:18
Не надо стоять в очередях: правительство отменит бумажные квитанции
Электронные квитанции начали работать в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине заработала проверка квитанций в электронной форме

Кабинет министров Украины запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, который позволяет проверять квитанции без необходимости предоставления бумажных документов с мокрой печатью. Об этом сообщил министр Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Дубилет отметил, что данный сервис сэкономит украинцам много времени, поскольку обычно, если вы хотите оплатить государственные услуги, то вам нужно предоставить квитанцию из банка. И это та причина, по которой невозможно заплатить через интернет-банк или мобильное приложение.

Сервис работает таким образом, что вместо бумажной квитанции необходимо предоставить только ее код. Человек, который проверяет платеж заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

В данное время к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank, но остальные финучреждения подключаться в ближайшее время.

Кроме того, будет работать горячая линия, куда можно будет пожаловаться, в случае если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме. Дубилет также подчеркнул, что в будущем этот сервис позволит легче внедрять и электронные сервисы.

Дубилет отметил, что с момента идеи до момента запуска сервиса проверки квитанций в электронной форме прошло всего лишь больше месяца.

Напомним, что украинцев освободят от "зарплатного рабства". Новые реформы позволят сотрудникам компаний самим выбирать карты банков, на которые они хотят, чтобы им начислялась зарплата.

Кабмин передал Госстат в управление Дубилета В Кабмине анонсировали создание единого реестра украинцев
Новости Украины электронный сервисДмитрий Дубилет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь