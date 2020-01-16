Російський співак зібрався з концертом в Україну: називав анексію Криму "блискучою"

Валерій Сюткін вирішив виступити в Україні
Валерій Сюткін анонсував свій концеррт в Києві у Палаці Україна. Виступ має відбутися 27 квітня. Цікаво, що колишній соліст групи "Браво" активно підтримав анексію Криму і навіть називав її "блискучою". На факт приїзду росіянина звернув увагу український шоумен і волонтер Сергій Притула на своїй сторінці в Facebook.
"Валерій Сюткін вважає, що Володимир Володимирович провів анексію Криму "блискуче" !!! Увага, знавці, питання: чи проведе Валерій свій концерт в Палаці Україна? Хвилина пішла!" - написав Притула.
Нагадаємо, що в 2014 році в інтерв'ю Дмитру Гордону Сюткін говорив, що анексія Путіним Криму є відновленням історичної справедливості.
"Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість може бути відновлено", - сказав Сюткін.
Також Сюткін зазначав, що не займає чию-небудь сторону конфлікту.
Користувачі мережі у коментарях у Притули відреагували на цей факт.
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