Украинский режиссер назвал Лорак "напыщенной девой" и сказал, как ее изменила РФ

Украинский режиссер театра, кино и телевидения Семен Горов резко высказался о позиции певицы и бывшей народной артистки Украины Ани Лорак во время войны и сказал, как ее изменила РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью клипмейкера YouTube-проекту ТСН.ua " Наодинці ".

После начала полномасштабной войны Ани Лорак открыто поддержала Россию и даже рассматривала возможность отказаться от украинского гражданства в пользу российского.

Режиссер Семен Горов в интервью поделился мнением, что многие украинские артисты, достигнув популярности в российском шоу-бизнесе, менялись не в лучшую сторону.

Он также припомнил опыт работы с Лорак во время съемок одного из своих новогодних мюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", где Лорак сыграла Оксану, а кузнеца Вакулу - Олег Скрипка. Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Мое отношение ко многим украинским артистам начало меняться как только они большинство времени стали проводить не в Украине, а в России. Они просто на глазах начали меняться, как по мне, в худшую сторону. Становились более полезными, дерзкими, грубыми, скрягами", - пояснил клипмейкер.

Режиссер добавил, что когда Ани Лорак начала сотрудничать с Филиппом Киркоровым в России, он уже заметил негативное влияние на ее поведение и изменения в ее настроении.

"И даже Каролина (настоящее имя Ани Лорак - ред.), когда очень долго была в России, ее продюсер был Киркоров, то я начал чувствовать, что у меня нет о чем с ней разговаривать, что это уже какой-то другой человек. Не та девочка такая тонкая и глубокая, улыбчивая, а это какая-то уже напыщенная провинциальная дева, такая хабалка", - заявил Горов.

Что известно о гражданской позиции Лорак

После 2014 года Ани Лорак переехала в Россию, но периодически возвращалась в Украину с концертами. В то же время активисты неоднократно срывали ее выступления, поскольку певица открыто поддерживала путинский режим и продолжала зарабатывать деньги в Украине, игнорируя критику.

В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против ряда украинских исполнителей, которые сотрудничали со страной-агрессором, среди них была и Лорак. Певица ни разу не осудила полномасштабное вторжение РФ, а вместо этого время от времени делала общие заявления о "мире". Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В марте 2023 года в российских СМИ появилась информация, что предательница подала документы для получения гражданства РФ. Однако сама исполнительница это не комментировала.

В прошлом году Владимир Зеленский лишил государственных наград артистов, которые распространяют российскую пропаганду. Среди них была Ани Лорак, Таисия Повалий и другие исполнители, ставшие на сторону врага.