Стоматолог сказал, можно ли детям вводить анестезию при лечении зубов

Наркоз, особенно для детей, может быть достаточно опасным, но действительно ли анестезия может быть опасна для детей, знает стоматолог.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал практикующий врач-стоматолог в третьем поколении, который специализируется на терапевтической, ортопедической и эстетической стоматологии, работает по современным методикам, включая лечение под микроскопом и цифровые протоколы Ян Стремский.

Наркоз детям в стоматологии можно или нет

Часто можно услышать от украинцев, что наркоз - это опасное медицинское явление и что именно из-за него человек может умереть на операционном столе или в кабинете у стоматолога. Но что такое на самом деле анестезия, наркоз - знают далеко не все люди, обращающиеся за медицинской помощью

"Наркоз не является специфическим явлением, это обыденность. Равно как и летать на самолете. Важным моментом является то, что сам наркоз состоит из двух этапов", - рассказывает стоматолог.

Наркоз детям в стоматологии можно или нет (фото: Freepik)

Первый - ингаляционный: когда ребенку надевают маску, через которую подается газ, или летучие жидкости. В это время пациент может сам дышать, понимает, что вокруг происходит, простыми словами - это состояние наркотического опьянения.

Поэтому, по словам Яна, только на этом этапе могут возникнуть какие-то принуждения, потому что у нас, некоторых взрослых, возникает банальный страх от вида людей в хирургических костюмах, запахов медикаментов, яркого света и мы не можем этого предвидеть. Поэтому перед этим весь персонал развлекает ребенка, знакомится, разговаривает и он чаще всего начинает засыпать именно на руках у родителей.

Второй этап - это уже тот же внутривенный наркоз, где к пациенту подключается куча всех гаджетов, в том числе и аппарат искусственной вентиляции легких. Это происходит максимально спокойно, точно без принуждения и длится в среднем 2-3 часа.