Стоматолог сказав, чи можна дітям вводити анестезію під час лікування зубів
Наркоз, особливо для дітей, може бути досить небезпечним, але чи дійсно анестезія може бути небезпечною для дітей, знає стоматолог.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів практикуючий лікар-стоматолог у третьому поколінні, який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології, працює за сучасними методиками, включаючи лікування під мікроскопом та цифрові протоколи Ян Стремський.
Наркоз дітям в стоматології можна чи ні
Досить часто можна почути від українців, що наркоз - це небезпечне медичне явище і що саме через нього людина може померти на операційному столі чи в кабінеті у стоматолога. Але що таке насправді анестезія, наркоз - знають далеко не всі люди, які звертаються за медичною допомогою
"Наркоз не є специфічним явищем, це буденність. Так само як і літати на літаку. Важливим моментом є те, що сам наркоз складається з двох етапів", - розповідає стоматолог.
Наркоз дітям в стоматології можна чи ні (фото: Freepik)
Перший - інгаляційний: коли дитині надягають маску, через яку подається газ, або леткі рідини. В цей час пацієнт має змогу сам дихати, розуміє, що навколо відбувається, простими словами - це стан наркотичного сп’яніння.
Тому, за словами Яна, лише на цьому етапі можуть виникнути якісь примуси, бо навіть в нас, деяких дорослих, виникає банальний страх від виду людей в хірургічних костюмах, запахів медикаментів, яскравого світла і ми не можемо цього передбачити. Тому перед цим увесь персонал розважає дитину, знайомиться, розмовляє і вона, найчастіше, починає засинати саме на руках у батьків.
Другий етап - це вже той самий внутрішньовенний наркоз, де до пацієнта підключається купа всіх гаджетів, в тому числі й апарат штучної вентиляції легень. Це відбувається максимально спокійно, точно без примусу і триває в середньому 2-3 години.
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