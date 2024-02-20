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Стоматолог сказав, чи можна дітям вводити анестезію під час лікування зубів

Вівторок 20 лютого 2024 19:50
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Стоматолог сказав, чи можна дітям вводити анестезію під час лікування зубів Наркоз дітям в стоматології можна чи ні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Ян Стремський

Наркоз, особливо для дітей, може бути досить небезпечним, але чи дійсно анестезія може бути небезпечною для дітей, знає стоматолог.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів практикуючий лікар-стоматолог у третьому поколінні, який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології, працює за сучасними методиками, включаючи лікування під мікроскопом та цифрові протоколи Ян Стремський.

Наркоз дітям в стоматології можна чи ні

Досить часто можна почути від українців, що наркоз - це небезпечне медичне явище і що саме через нього людина може померти на операційному столі чи в кабінеті у стоматолога. Але що таке насправді анестезія, наркоз - знають далеко не всі люди, які звертаються за медичною допомогою

"Наркоз не є специфічним явищем, це буденність. Так само як і літати на літаку. Важливим моментом є те, що сам наркоз складається з двох етапів", - розповідає стоматолог.

Стоматолог сказав, чи можна дітям вводити анестезію під час лікування зубів

Наркоз дітям в стоматології можна чи ні (фото: Freepik)

Перший - інгаляційний: коли дитині надягають маску, через яку подається газ, або леткі рідини. В цей час пацієнт має змогу сам дихати, розуміє, що навколо відбувається, простими словами - це стан наркотичного сп’яніння.

Тому, за словами Яна, лише на цьому етапі можуть виникнути якісь примуси, бо навіть в нас, деяких дорослих, виникає банальний страх від виду людей в хірургічних костюмах, запахів медикаментів, яскравого світла і ми не можемо цього передбачити. Тому перед цим увесь персонал розважає дитину, знайомиться, розмовляє і вона, найчастіше, починає засинати саме на руках у батьків.

Другий етап - це вже той самий внутрішньовенний наркоз, де до пацієнта підключається купа всіх гаджетів, в тому числі й апарат штучної вентиляції легень. Це відбувається максимально спокійно, точно без примусу і триває в середньому 2-3 години.

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