Вечный вопрос стоматологии. Когда чистить зубы: до или после завтрака

А когда лучше их чистить до завтрака или после него, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала от стоматолога Яна Стремского.

Когда лучше чистить зубы, до или после завтрака

“Наверняка начнем с самого начала. Да, зубы нужно чистить, используя щетку и пасту, минимум два раза в сутки. Зафиксируем это и обозначим это слово, которое стало довольно популярным в наше время, как База”, - говорит Ян.

Стоматолог заметил, что если вечерняя чистка не оставляет вопросов: перед сном процедура и ложимся спать, то вот завтрак становится поперек горла всем стоматологам.

"И дело даже не в том, что существует некий секрет, который мы никому не можем рассказать, как говорят правила бойцовского клуба, а в том, что многие статьи противоречат друг другу. Поэтому моя задача - предоставить вам информацию, а вам самим выбрать и решить, что для вас норма", - пояснил Стремский.

Что будет, если чистить зубы перед завтраком

Когда вы спите, в вашем рту активно размножаются бактерии, поэтому некоторые стоматологи рекомендуют вычистить их перед едой, чтобы не пустить их в ЖКТ. Также, есть люди, которые утром испытывают неприятный вкус в полости рта, поэтому для них важно избавиться от этого привкуса и почувствовать "правильный" вкус пищи. На этом все.

Стоматолог сказал, когда чистить зубы (фото: Freepik)

Что дает чистка зубов после еды

Размножающиеся ночью бактерии являются "условно-патогенными", простыми словами, их там может быть целая куча, но если вы вечером хорошо почистили зубы, не оставляя субстратов для перехода тех же бактерий в «патогенное» состояние, то они вообще вам никак не навредят.

Запах и привкус во рту утром чаще всего указывают на проблемы в системе ЖКТ, поэтому наверняка это тоже не в пользу секты "дозавтраковых чисток".

"Теперь немного работы на воображение: вы вкусно позавтракали, а под конец решили съесть конфету с тягучей нугой, которая прилипла к зубчикам и спеша вы забываете почистить зубы и идете на работу. И эта сладкая "мина" является тем самым активатором всех плохих функций вашей полости рта, до того момента, пока лизоцим в вашей слюне до конца не растворит углевод", - приводит примеры Ян.

Единственное, что можно скорректировать, это если вы любите завтрак с цитрусовыми фрешами, то желательно отсрочить утреннюю чистку минут на 30, потому что за счет кислотного разрушения поверхностного слоя эмали - ваша чистка нанесет только вред.

"Итак, подытоживая. Логично что многие факторы указывают на правильность чистки зубов после завтрака. Именно этот вариант использую я на протяжении своей жизни. Моя же жена чистит зубы к завтраку и поверьте, состояние ее зубов даже лучше моих", - заключает стоматолог.

Поэтому, выбирайте для себя то время, которое вы считаете более комфортным, главное, чтобы эта чистка была как можно качественнее.