Стоматолог назвал 5 самых плохих продуктов для ваших зубов

Все мы любим есть сладости и каждый знает что толку в этом совсем нет. Но действительно ли сладкое так негативно влияет на здоровье наших зубов.

О том, какие именно продукты действительно вредны для наших зубов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала от стоматолога Яна Стремского.

5 худших продуктов для ваших зубов

"Все яд, все лекарство; то и другое определяет доза", - цитирует врача Парацельса Ян.

Стоматолог говорит, что многие из его пациентов не стесняются своего пристрастия к простым углеводам, но имеют хорошие зубы. Некоторые отмечают, что это генетика, но по словам Яна, на самом деле большая разница какие именно конфеты употреблять и в каком количестве.

Самыми плохими сладостями для ваших зубов являются леденцы . Они достаточно долгое время находятся в полости рта поддерживая активность кариесогенных бактерий.

"Поэтому лучше употреблять шоколад, который быстро рассасывается в полости рта, а после, желательно, почистить зубы", - дает совет стоматолог.

Также довольно опасным для здоровья зубов сладкие напитки. И самым страшным из них являются "очень полезные", "витаминные" компоты, количество сахара в которых больше "Coca-Cola" в несколько раз.

Поэтому старайтесь все же употреблять больше обыкновенной питьевой воды, которая всегда будет вам на пользу.

Какие продукты вредят зубам (фото: Freepik)

Интересным продуктом также мед. Да, он действительно полезен, но некоторые люди забывают, что за его пользой скрывается тот же сахар.

"В моей практике был случай, когда родители мазали ребенку, в котором прорезывались зубчики, медом ясна. И после, на приеме, не могли понять почему эти зубки были сразу с кариесом", - рассказывает стоматолог.

Также Ян добавил, что опасными в употреблении есть орехи с твердой оболочкой. Они действительно полезны, но когда человек пытается раскусить эту "защиту", то нередко зубы просто не выдерживают такого напряжения и могут треснуть.

К этой группе можно добавить мясо на кистах. Очень вкусно, но иногда кончается сколом зуба.

"Итак, питаться правильно, хотя бы старайтесь это делать. Конечно не нужно себя полностью ограничивать от всех сладких и вкусных продуктов, но делайте это дозированно. И самое главное - не забывайте о правильной гигиене вашей полости рта", - заключает Стремский.