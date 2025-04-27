Стоматолог назвал 7 полезных продуктов, которые разрушают эмаль зубов

Многие продукты, которые мы привыкли считать полезными для здоровья, могут нанести вред зубам. Некоторые из них способствуют разрушению эмали, развитию кариеса и другим проблемам ротовой полости, даже несмотря на их общую пользу для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Цитрусовые

Стоматолог Аулак Дипак рассказал, что хотя апельсины , лимоны и грейпфруты богаты витамином С, они также содержат большое количество лимонной кислоты, которая может изнашивать эмаль, особенно если их потреблять в соках или натощак.

Кислоты, содержащиеся в этих фруктах, могут снижать минерализацию эмали зубов, что со временем приводит к ее разрушению и повышению чувствительности зубов. Если эту кислоту не нейтрализовать, она может вызвать эрозию зубной эмали.

После употребления цитрусовых прополощите рот водой.

Сухофрукты

Изюм, абрикосы и финики часто считают более здоровой альтернативой сладостям, но они такие же липкие и сладкие, поэтому могут нанести вред зубам.

Сахар прилипает к зубам и питает бактерии. Лучшим вариантом являются свежие фрукты.

Спортивные и энергетические напитки

Часто такие напитки переполнены сахаром и кислотой. Поэтому они могут разрушать эмаль зубов.

По словам медика, такие напитки рекламируют как полезные для здоровья, но многие из них хуже, чем газировка. Используйте соломинку и прополощите рот водой, если вы их потребляете.

Чай и кофе

Ваш ежедневный напиток может менять цвет зубов. Кофе и чай содержат танины - природные соединения, которые легко связываются с белками на поверхности зубов.

Это вызывает желтоватый или коричневый налет, особенно при регулярном употреблении.

И кофе, и чай имеют кислотный pH, который размягчает эмаль зубов, что делает ее более уязвимой к эрозии и кариесу.

Если в напитки добавляется сахар или молоко - это питательная среда для бактерий, которые вызывают кариес. Даже без сахара, кофе и чай могут способствовать накоплению налета, если не поддерживать хорошую гигиену.

Томатные соусы

Томатные соусы имеют высокую кислотность, что может размягчать зубную эмаль. Со временем это приводит к повышенной чувствительности зубов и большей склонности к кариесу.

В некоторых соусах, особенно магазинных, содержится добавленный сахар. Он питает бактерии во рту, которые вырабатывают кислоту, разрушающую эмаль.

Такой соус имеет насыщенный цвет и способен окрашивать зубы, особенно если эмаль уже слегка повреждена или тонкая.

Пища на основе уксуса

Соленые огурцы и острые заправки для салатов содержат большое количество уксуса, который может смягчить и стирать эмаль. Без эмали зубы становятся чувствительными, более восприимчивыми к кариесу и потемнению.

Регулярное употребление продуктов с уксусом (например, маринованные овощи, салаты с большим количеством уксуса, соусы) увеличивает время действия кислоты на зубы.

Если в рационе есть также лимонный сок, газированные напитки и вино, то общая кислотная нагрузка на зубы возрастает.

Ягоды

Многие ягоды, особенно смородина, клюква и малина имеют высокую кислотность, что может размягчать зубную эмаль и способствовать ее постепенному разрушению.

Природные сахара в ягодах - пища для бактерий, которые образуют кислоту и вызывают кариес. Темные ягоды могут окрашивать зубы, особенно если эмаль уже слегка повреждена. Мякоть ягод может оставаться между зубами или в щелях, что создает благоприятную среду для бактерий.

Как уменьшить вред: