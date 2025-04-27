Стоматолог назвав 7 корисних продуктів, які руйнують емаль зубів

Багато продуктів, які ми звикли вважати корисними для здоров’я, можуть завдати шкоди зубам. Деякі з них сприяють руйнуванню емалі, розвитку карієсу та іншим проблемам ротової порожнини, навіть попри їхню загальну користь для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Цитрусові

Стоматолог Аулак Діпак розповів, що х оча апельсини, лимони та грейпфрути багаті вітаміном С, вони також містять велику кількість лимонної кислоти, яка може зношувати емаль, особливо якщо їх споживати в соках або натщесерце.

Кислоти, що містяться в цих фруктах, можуть знижувати мінералізацію емалі зубів, що з часом призводить до її руйнування та підвищення чутливості зубів. Якщо цю кислоту не нейтралізувати, вона може спричинити ерозію зубної емалі.

Після споживання цитрусових прополощіть рот водою.

Сухофрукти

Родзинки, абрикоси та фініки часто вважають більш здоровою альтернативою солодощам, але вони такі ж липкі та солодкі, тому можуть завдати шкоди зубам.

Цукор прилипає до зубів і живить бактерії. Кращим варіантом є свіжі фрукти.

Спортивні та енергетичні напої

Часто такі напої переповнені цукром і кислотою. Тому вони можуть руйнувати емаль зубів.

За словами медика, такі напої рекламують як корисні для здоров’я, але багато з них гірші, ніж газована вода. Використовуйте соломинку та прополощіть рот водою, якщо ви їх споживаєте.

Чай і кава

Ваш щоденний напій може змінювати колір зубів. Кава і чай містять таніни - природні сполуки, які легко зв’язуються з білками на поверхні зубів.

Це спричиняє жовтуватий або коричневий наліт, особливо при регулярному вживанні.

І кава, і чай мають кислотний pH, який розм’якшує емаль зубів, що робить її вразливішою до ерозії та карієсу.

Якщо в напої додається цукор або молоко - це живильне середовище для бактерій, які викликають карієс.Навіть без цукру, кава і чай можуть сприяти накопиченню нальоту, якщо не підтримувати хорошу гігієну.

Томатні соуси

Томатні соуси мають високу кислотність, що може розм’якшувати зубну емаль. З часом це призводить до підвищеної чутливості зубів і більшої схильності до карієсу.

У деяких соусах, особливо магазинних, міститься доданий цукор. Він живить бактерії в роті, які виробляють кислоту, що руйнує емаль.

Такий соус має насичений колір і здатен фарбувати зуби, особливо якщо емаль вже злегка пошкоджена або тонка.

Їжа на основі оцту

Солоні огірки та гострі заправки для салатів містять велику кількість оцту, який може пом’якшити та стирати емаль. Без емалі зуби стають чутливими, більш сприйнятливими до карієсу і потемніння.

Регулярне вживання продуктів з оцтом (наприклад, мариновані овочі, салати з великою кількістю оцту, соуси) збільшує час дії кислоти на зуби.

Якщо в раціоні є також лимонний сік, газовані напої та вино, то загальне кислотне навантаження на зуби зростає.

Ягоди

Багато ягід, особливо смородина, журавлина та малина мають високу кислотність, що може розм’якшувати зубну емаль і сприяти її поступовому руйнуванню.

Природні цукри в ягодах - їжа для бактерій, які утворюють кислоту і викликають карієс. Темні ягоди можуть фарбувати зуби, особливо якщо емаль вже злегка пошкоджена. М’якоть ягід може залишатися між зубами або в щілинах, що створює сприятливе середовище для бактерій.

Як зменшити шкоду: