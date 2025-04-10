Что никогда стоматологи не сделают со своими зубами: список из 8 вещей

Белоснежная улыбка - мечта многих, но некоторые привычки могут свести все усилия на нет. Стоматологи рассказали о привычках, которых они категорически избегают в повседневной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Не грызите ногти

По словам стоматолога Дженнифер Сончини, обкусывание ногтей может привести к проблемам с зубами. Кроме того, грызть ногти часто является привычкой, а это означает, что вашим зубам приходится сталкиваться с этим действием неоднократно.

Когда вы грызете ногти, вы изнашиваете эмаль на краях зубов, которая играет много важных ролей. В частности, помогает защитить зубы от кариеса, эрозии, инфекции и чувствительности к холодной, горячей или сладкой пище.

Пачки или бутылки зубами не открывают

Использование зубов для открытия пачки с чипсами или бутылки с водой может показаться безвредным, но это не так.

Зубы крепкие и очень долговечные, но они не предназначены для того, чтобы открывать крышки бутылок или жевать твердые предметы. Это создает ненужную нагрузку на зубы.

Использование зубов таким образом может привести к боли, повреждению корневых каналов или даже зубов, требующих удаления.

Избегают есть клейкие конфеты

Липкие конфеты могут застрять между зубами, что может вызвать кариес. Такие конфеты также могут повредить пломбу.

Кроме того, следует избегать также кислых конфет, которые вредны не только для зубов, но и для желудка.

Не употребляют чрезмерного количества алкоголя

Общеизвестно, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья печени и есть риск возникновения рака. Чрезмерное употребление алкоголя также вредно для ваших зубов.

Такие напитки вызывают сухость во рту и уменьшают выработку слюны. Поскольку роль слюны заключается в очищении ротовой полости, защите зубов и нейтрализации кислоты, то ее уменьшение может увеличить риск появления кариеса.

Не пользуются щеткой со слишком жесткой щетиной

Доцент кафедры стоматологии в Университете Миннесоты Натали Петерсон сказала, что стоит использовать только зубные щетки с мягкой щетиной.

Жесткая или средняя щетина могут быть очень абразивными для десен и повреждать эмаль.

Они не курят

Курение не только может привести к серьезным проблемам со здоровьем, оно может вызвать серьезные проблемы с полостью рта, изменением цвета зубов и, в крайних случаях, рак полости рта.

Не пропускают ежедневную гигиену зубов

Стоматологи говорят, что пропускать чистку зубов и использование зубной нити является главным запретом.

Ежедневное использование зубной нити вместе с чисткой является ключом к борьбе с заболеваниями десен. Кроме того, очень важно чистить зубы перед сном.

"Вы можете провести целый день, не чистя зубы, но если вы не чистите перед сном, это худшее, что вы можете сделать со своим ртом", - добавила эксперт.

Не пропускать осмотры у стоматолога

Обычные осмотры зубов имеют решающее значение для поддержания здоровья полости рта и раннего выявления проблем с зубами.

С точки зрения того, как часто следует посещать стоматолога для плановых осмотров, это зависит от вашей личной истории зубов и других проблем.