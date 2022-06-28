Стівен Кінг дав визначення російським атакам по цивільних об'єктах в Україні

Американський письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну і різко критикує російську військову агресію, висловився про методи ведення війни, що практикує Кремль. "Король жахів" характеризує атаки РФ по українських цивільних об'єктах як терористичні акти.

"Російські удари по українських цивільних об'єктах в основному є терактами. Слава Україні!" - йдеться в публікації.

Стівен Кінг висловився про російські атаки по Україні (фото: скрін twitter.com/StephenKing)

Так Кінг відреагував на серію масованих ракетних ударів Росії по Україні в останні дні, в результаті якої під атаки в різних областях потрапили житлові будинки, садки, об'єкти інфраструктури, а також торговий центр в Кременчуці 27 травня. У ТЦ в той момент було багато покупців, і за останніми даними, кількість жертв зросла до 20, а постраждали - 59 людей.

This shopping mall in Kremenchuk was hit by russian X-22 missiles.

As of 20:00, 10 civilians have been found dead, and 40 injured.

NATO-style anti-missile systems would prevent new tragedies. Delayed action and deep concern will only encourage the russian monsters. pic.twitter.com/AvLOcbGveN — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk, in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

Світові лідери різко відреагували на криваві російські ракетні атаки по містах України на вихідних і в понеділок, і топ-політики знову підняли питання про визнання РФ терористичною державою.

Пост Стівена Кінга в мережі викликав масу коментарів зі словами подяки за підтримку України, а також люди додають теги про визнання РФ країною-терористом #russiaisaterrorisstate, порівнюють з атакою по вежах-близнюках СТЦ в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, і додають скрін з радісною і схвальною реакцією росіян на удари по ТЦ в Кременчуці.

Фото: скрін коментарів twitter.com/StephenKing