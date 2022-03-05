Стівен Кінг заявив, що більше не укладатиме контрактів з російськими виданнями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис письменника у Твіттер

Відомий американський письменник Стівен Кінг повідомив, що не укладатиме контрактів з російськими виданнями на видавництво його книг, після вторгнення Росії в Україну. Про це він написав у Твіттері.

Кінг поділився твіттом письменника Лінвуда Барклі, який заявив про відмову від нових контрактів з Росією.

"Я визнаю, що це не велика жертва, і вона матиме не більшого ефекту, але я не продовжую свої російські книжкові контракти", - написав Барклі.

Стівен Кінг додав: "Я теж".

Крім того, Кінг закликав бойкотувати напій Coca-Cola через те, що американська компанія не припинила роботу в Росії.

Раніше письменник вже підтримав Україну, одягнувши футболку з написом "I Stand wıth Ukraine".