Стівен Кінг заявив, що більше не укладатиме контрактів з російськими виданнями
Письменник підтримав Україну, одягнувши футболку з написом "I Stand wıth Ukraine".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис письменника у Твіттер
Відомий американський письменник Стівен Кінг повідомив, що не укладатиме контрактів з російськими виданнями на видавництво його книг, після вторгнення Росії в Україну. Про це він написав у Твіттері.
Neither am I. https://t.co/YxxQPINaAl— Stephen King (@StephenKing) March 5, 2022
Кінг поділився твіттом письменника Лінвуда Барклі, який заявив про відмову від нових контрактів з Росією.
"Я визнаю, що це не велика жертва, і вона матиме не більшого ефекту, але я не продовжую свої російські книжкові контракти", - написав Барклі.
Стівен Кінг додав: "Я теж".
Крім того, Кінг закликав бойкотувати напій Coca-Cola через те, що американська компанія не припинила роботу в Росії.
Раніше письменник вже підтримав Україну, одягнувши футболку з написом "I Stand wıth Ukraine".
Нагадаємо, багато знаменитостей висловили свою позицію проти російської агресії та підтримали Україну. Серед них сьогодні – Мік Джаггер, Пол Маккартні, Леді Гага та багато інших.