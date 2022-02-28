Стівен Кінг публічно підтримав Україну (фото)
Стівен Кінг підтримав Україну (twitter.com/StephenKing)
Відомий американський письменник Стівен Кінг підтримав Україну. Свою позицію він продемонстрував у мережі.
Пост він опублікував на своїй сторінці у Twitter.
Зокрема, письменник виклав фото у футболці з синьо-жовтими написами 28 лютого. На одязі є популярне зараз у світі гасло "I stand with Ukraine", тобто "Я підтримую Україну".
"Зазвичай я не публікую фото з собою, але сьогодні виняток", – сказав Стівен Кінг.
Стівен Кінг підтримав Україну (twitter.com/StephenKing)
Раніше ми повідомляли, що діти просять росіян зупинити війну в Україні.
Також ми писали, що Лобода зі сльозами благає зупинити війну в Україні.