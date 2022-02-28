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Стівен Кінг публічно підтримав Україну (фото)

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Понеділок 28 лютого 2022 23:14
Стівен Кінг публічно підтримав Україну (фото) Стівен Кінг підтримав Україну (twitter.com/StephenKing)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий американський письменник Стівен Кінг підтримав Україну. Свою позицію він продемонстрував у мережі.

Пост він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, письменник виклав фото у футболці з синьо-жовтими написами 28 лютого. На одязі є популярне зараз у світі гасло "I stand with Ukraine", тобто "Я підтримую Україну".

"Зазвичай я не публікую фото з собою, але сьогодні виняток", – сказав Стівен Кінг.

Стівен Кінг публічно підтримав Україну (фото)

Стівен Кінг підтримав Україну (twitter.com/StephenKing)

Раніше ми повідомляли, що діти просять росіян зупинити війну в Україні.

Також ми писали, що Лобода зі сльозами благає зупинити війну в Україні.

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