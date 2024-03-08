Стивен Фрай обратился к украинцам и сказал, чем они отличаются от россиян (видео)

Британский комедийный актер, писатель, сценарист и телеведущий Стивен Фрай публично поддержал украинцев в видеообращении и сказал, чем они отрезаются от россиян.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ролик, опубликованный UNITED 24 .

Стивен Фрай обратился к украинцам

Так, актер поделился впечатлениями о своем визите в Украину. Он отметил, что во время своего пребывания здесь ему удалось пообщаться с множеством людей, которые поразили его своей силой духа и решительностью.

Фрай убежден в том, что для достижения победы важно постоянно напоминать миру о том, что происходит в нашей стране.

Стивен Фрай (фото: instagram.com/stephenfryactually)

"Важно, чтобы мир смотрел на Украину, смотрел на силу и отвагу, стойкость и выносливость, на пережитую боль, а также на величие, которое демонстрирует украинский народ. Смотрел на решимость противостоять врагу, который стремится завладеть их миром", - сказал в своем обращении Стивен.

"Это свободная и демократическая страна, где уважают свободу слова и людям разрешено говорить то, что они думают и вести себя так, как они хотят. Это очень отличается от России. И если россияне достигнут успеха в захвате Украины, а мы позволим это сделать - это будет черный день в нашей истории, так же как и в истории Украины", - добавил он.

Хотя есть немало негативных обстоятельств, Стивен Фрай уверен, что ничто и никто не сможет стать препятствием для украинцев в их пути к восстановлению независимости.

"Я верю в украинский народ, в его борьбу, его решимость и его лидерство. Поэтому я просто хочу выразить всем вам в Украине свою глубокую любовь, уважение и поддержку. И я хочу, чтобы вы знали, что многие люди, которых я знаю, чувствуют то же самое", - отметил артист.

Краткая биография Стивена Фрая

Актер стал известным благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Черная Гадюка" и "Дживс и Вустер".

За пределами Великобритании его самой известной ролью является образ Оскара Уайльда в фильме "Уайльд".

Он также ведет колонки в различных медиа и является автором четырех романов и трех частей автобиографии.

Стивен активно поддерживает организации, работающие с ветеранами, людьми с ограниченными возможностями, а также теми, кто столкнулся с онкологией.

Стивен активно поддерживает организации, работающие с ветеранами, людьми с ограниченными возможностями, а также теми, кто столкнулся с онкологическими заболеваниями, биполярным расстройством, а также ЛГБТ-сообществом. Кроме того, он призывает других участвовать в благотворительных акциях.

В сентябре 2023 года писатель посетил Украину для проведения третьего саммита первых леди и джентльменов, посвященного вопросам ментального здоровья.