Стівен Фрай звернувся до українців і сказав, чим вони відрізняються від росіян (відео)
Британський комедійний актор, письменник, сценарист і телеведучий Стівен Фрай публічно підтримав українців у відеозверненні, і сказав, чим вони відрізаються від росіян.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ролик, опублікований UNITED 24.
Стівен Фрай звернувся до українців
Так, актор поділився враженнями про свій візит до України. Він зазначив, що під час свого перебування тут йому вдалося поспілкуватися з безліччю людей, які вразили його своєю силою духу і рішучістю.
Фрай переконаний у тому, що для досягнення перемоги важливо постійно нагадувати світу про те, що відбувається в нашій країні.
Стівен Фрай (фото: instagram.com/stephenfryactually)
"Важливо, щоб світ дивився на Україну, дивився на силу і відвагу, стійкість і витривалість, на пережитий біль, а також на велич, яку демонструє український народ. Дивився на рішучість протистояти ворогові, який прагне заволодіти їхнім світом", - сказав у своєму зверненні Стівен.
"Це вільна та демократична країна, де шанують свободу слова і людям дозволено говорити те, шо вони думають і поводитися так, як вони хочуть. Це дуже відрізняється від Росії. І якщо росіяни досягнуть успіху в захопленні України, а ми дозволимо це зробити - це буде чорний день у нашій історії, так само як і в історії України", - додав він.
Хоча є чимало негативних обставин, Стівен Фрай впевнений, що ніщо і ніхто не зможе стати перешкодою для українців в їхньому шляху до відновлення незалежності.
"Я вірю в український народ, в його боротьбу, його рішучість і його лідерство. Тому я просто хочу висловити всім вам в Україну свою глибоку любов, повагу і підтримку. І я хочу, щоб ви знали, що багато людей, яких я знаю, відчувають те саме", - зазначив артист.
Коротка біографія Стівена Фрая
Актор став відомим завдяки своїм ролям у таких серіалах, як "Чорна Гадюка" і "Дживс і Вустер".
За межами Великої Британії його найвідомішою роллю є образ Оскара Вайльда у фільмі "Вайльд".
Він також веде колонки в різних медіа та є автором чотирьох романів і трьох частин автобіографії.
Стівен активно підтримує організації, що працюють з ветеранами, людьми з обмеженими можливостями, а також тими, хто зіткнувся з онкологічними захворюваннями, біполярним розладом, а також ЛГБТ-спільнотою. Крім того, він закликає інших брати участь у благодійних акціях.
У вересні 2023 року письменник відвідав Україну для проведення третього Саміту перших леді та джентльменів, присвяченого питанням ментального здоров'я.
Раніше ми розповідали, що король Чарльз III звернувся до українців.
Також ми писали, що у мережі запустили діпфейк із українською блогеркою.